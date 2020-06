Minister Koolmees gaat minimumloon niet verhogen

Er komt geen hoger minimumloon op basis van het CPB-onderzoek waaruit blijkt dat verhoging van het minimumloon minder banen kost dan eerder werd gedacht.

Het onderzoek van het CPB verandert niets aan de conclusie die minister Koolmees van Sociale Zaken heeft getrokken naar aanleiding van de evaluatie van het minimumloon. Hij ziet geen aanleiding tot een buitengewone verhoging van het minimumloon gelet op het feit dat dit de laatste 8 jaar is meegegroeid met de contractlonen en er geen onevenwichtige ontwikkeling heeft plaatsgevonden op het vlak van koopkracht, inkomensongelijkheid en in internationaal perspectief.

Het CPB geeft in de update van de minimumloonparagraaf in Kansrijk Arbeidsmarktbeleid aan dat het verlies van werkgelegenheid bij een verhoging van het minimumloon naar verwachting kleiner is dan eerder werd gedacht. Wel wordt het effect onevenredig groter naarmate de verhoging groter is.

Nader onderzoek

Deze studie brengt de directe effecten van een WML-verhoging volgens Koolmees goed in beeld. Er is

echter ook sprake van indirecte effecten die in deze publicatie niet zijn meegenomen, zoals het effect van een hoger minimumloon op bestedingen en via consumptie op de economie en werkgelegenheid. Om deze effecten nader in beeld te brengen en te kunnen kwantificeren, heeft de minister het CPB gevraagd om aanvullend op deze update, onderzoek doen naar de brede doorwerking van een

minimumloonverhoging.

Uit deze CPB-studie blijkt dat werkgelegenheidseffecten van een verhoging van het minimumloon kleiner zijn dan tot voor kort werd gedacht. De inschatting van het totale effect op de werkgelegenheid is daarom ten opzichte van Kansrijk arbeidsmarktbeleid 2 (uit 2016) naar beneden bijgesteld.

In de publicatie geeft het CPB aan dat de bijstelling voornamelijk het gevolg is van de afname van de directe negatieve effecten op de werkgelegenheid. De werkgelegenheidseffecten als gevolg van koppeling aan de sociale uitkeringen zijn vrijwel onveranderd gebleven.

Erg duur

Een verhoging van het minimumloon is erg duur als de koppeling aan de sociale zekerheidsuitkeringen gehandhaafd blijft. In deze publicatie geeft het CPB dat een verhoging van het minimumloon

met 10 procent circa 6,3 miljard euro kost. Dit zou uit belastingen betaald moeten worden.

“In de huidige situatie, ook met het oog op de gevolgen van de coronacrisis op de economie en de werkgelegenheid, lijkt het me dat we ons volledig moeten focussen op het beteugelen van de recessie en het behouden van zoveel mogelijk banen. Ik zie deze CPB-studie (…) vooral als voeding

voor een debat over de structurele rol en hoogte van het minimumloon, en ter voorbereiding op de verkiezingen in 2021.”

Beantwoording Kamervragen over verhogen minimumloon