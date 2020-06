WAB: duidelijkheid over ingangsdatum vaste arbeidsomvang oproepkracht

Een werkgever moet na 12 maanden een oproepkracht een aanbod voor een vast aantal uren doen. Minister Koolmees gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op dit punt verduidelijken, kondigt hij aan. De WAB blijkt op dit punt namelijk onvoldoende duidelijk te zijn. De onduidelijkheid zit in de vraag wat de ingangsdatum voor de vaste arbeidsomvang moet zijn, als de werknemer dat aanbod aanvaardt. De minister zal de wet op dit punt verduidelijken door een bepaling op te nemen in de Verzamelwet SZW 2021.

Maximaal een maand

Op grond van de WAB heeft de werkgever op dit moment een maand de tijd om een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen na een periode van 12 maanden. De minister is van plan voor te stellen de werknemer ook maximaal een maand te geven om het aanbod te accepteren, waarbij de vaste

arbeidsomvang ingaat op de eerste dag na de veertiende maand als de werknemer accepteert.

Eerste dag na 14e maand

Dit betekent dat het vaste aantal uren ingaat op de eerste dag na de veertiende maand, tenzij de werkgever en werknemer een eerder moment overeenkomen. Vanaf dat moment heeft de werknemer dus recht op het vaste aantal uren en daarmee op betaling van loon over dat aantal uren. Koolmees sluit hierbij aan bij de oplossing die ook in de literatuur is voorgesteld.

