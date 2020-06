Flynth groeide vorig jaar flink, vooral in audit

Flynth adviseurs en accountants zag in 2019 de totale omzet autonoom stijgen met 7% tot € 141 miljoen, meldt het kantoor. De auditpraktijk is met 20% zeer sterk gegroeid, maar ook de adviesdiensten kenden een behoorlijke groei. De zogeheten expertiselijnen fiscaal, bedrijfskundig, HR, juridisch, deal, subsidie en gebouw en omgevingsadvies groeiden met circa 7%. De omzet uit basisdienstverlening is met 5% gegroeid. De solvabiliteit steeg tot 27%.

Historisch overzicht omzet Flynth 2009*** 2015 2016 2017 2018 2019 Omzet* 180,3 130 129 128,2 132,7 141,5 fte 2036 1195 1177 1195 1239 1283 omzet per fte** 88,6 109 110 107 107 110 EBITDA** 13.312 11.868 12.331 resultaat na belastingen ** 1.374 662 2.293 *in € miljoen ** in € 1.000 *** Cijfers 2009 zijn de cijfers van Flynth en Gibo bij elkaar opgeteld. In maart 2011 zijn beide kantoren gefuseerd.

Het nettoresultaat van € 2,3 miljoen euro stemt tot tevredenheid, meldt het Top 30-kantoor in haar jaarverslag. ‘Met een EBITDA van ruim € 12 miljoen (8,7 procent van de omzet) realiseerden we een kasstroom uit bedrijfsoperaties van circa € 10,2 miljoen. Hiermee hebben we onze financiering verder kunnen reduceren en gestaag kunnen werken aan onze strategische doelstellingen. Onze strategie om te komen tot een flexibel huisvestingsbeleid heeft verder vorm gekregen. We hebben vier panden in eigendom kunnen afstoten en kunnen vervangen door gemoderniseerde, gehuurde huisvesting. Dit heeft geleid tot een afname van het geïnvesteerde vermogen naar een balanstotaal van circa € 75 miljoen. Het eigen vermogen groeide door winstreservering naar ruim € 20 miljoen, resulterend in een verder gegroeide solvabiliteit die eind 2019 uitkwam op 27%.’

Bas Hidding, voorzitter raad van bestuur, is tevreden met de jaarcijfers: ‘We willen de beste dienstverlener zijn voor ondernemers en hen optimaal ondersteunen in hun financiële bedrijfsvoering en verantwoording. Die insteek werpt vruchten af.’

Vooruitzichten

Om de coronacrisis het hoofd te bieden heeft Flynth diverse maatregelen genomen om sterk en gezond door de crisis te komen. Marcel Blöte, lid RvB, zegt hierover: ‘We zijn voorbereid op eventuele aanpassingen als de markt dat vereist. Maar we laten onze ambitie niet varen. Flynth staat er goed voor en heeft een klantenportefeuille die goed is verspreid over de sectoren binnen heel Nederland’

Flynth_Jaarverslag_2019 (pdf)