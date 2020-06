Corona | Gebruik NOW-regeling door betaald voetbal

Minister Koolmees gaat in op vragen over het bericht dat voetbalclubs recht hebben op NOW waarbij de overheid maximaal € 9.538 van een maandsalaris betaalt. Het betreft een bericht uit NRC: ‘Het profvoetbal verkeert in een ongekende crisis’.

Gevraagd wordt of het klopt dat de overheid maximaal 9.538 euro van een maandsalaris aan compensatie betaalt in het kader van de coronacrisis.

Dat klopt niet. De NOW-subsidie bedraagt maximaal 90 procent van tweemaal het maximale dagloon van 4.769,34 euro met daarbij een opslag van 30 procent. Dit komt uit op een maximale compensatie voor een werkgever van 11.159 euro per werknemer.

Tweemaal maximum dagloon

In totaal heeft 98,5 procent van de werknemers een maandloon onder tweemaal het maximum dagloon (9.538 euro). Of een bedrijf voor een werknemer voor de maximale tegemoetkoming in aanmerking komt hangt echter af van meer factoren dan de hoogte van het loon (namelijk het omzetverlies). Specifieke cijfers wat betreft het totale aantal werknemers waarvoor bedrijven de maximum tegemoetkoming in de loonkosten (kunnen) ontvangen zijn niet beschikbaar.

Totale loonkosten

De NOW-maatregel is geen subsidie ter compensatie van individuele werknemers, maar biedt

werkgevers een tegemoetkoming in de totale loonkosten met als doel werkgelegenheid te behouden. Aan deze subsidie is met het oog op een verantwoorde besteding van de beschikbare overheidsmiddelen een bovengrens gesteld gebaseerd op tweemaal het maximumdagloon per individuele werknemer

(omgerekend naar de driemaands periode).

Geen beperkende voorwaarden

Het is niet mogelijk aan de huidige regeling nog beperkende voorwaarden te verbinden. Het kabinet heeft op 20 mei 2020 het Noodpakket 2.0 aangekondigd. In dat pakket zijn verschillende aanvullende voorwaarden wat betreft de NOW opgenomen. Die voorwaarden zijn echter niet gekoppeld aan het verstrekken van een tegemoetkoming in de loonkosten van een werknemer op het niveau van

tweemaal het maximumdagloon, maar betreffen onder meer een verplichting om scholing van werknemers te stimuleren en een verbod op het uitbetalen van dividend.

Salarissen betaald voetbal

De rijksoverheid heeft geen inzicht in de salarissen in het betaald voetbal. Navraag is gedaan bij de KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Zij geven aan dat één gemiddelde binnen het betaald voetbal een verkeerd beeld geeft, omdat er grote verschillen zijn: van jeugdspelers die het minimumloon verdienen tot enkele specifieke spelers die Europees spelen met topsalarissen.

Daarnaast zijn er specifieke regelingen in het betaald voetbal zoals het wettelijke (hoge) minima qua salaris voor niet-EU spelers. Een gemiddelde geeft daardoor een vertekend beeld. De mediaan van salarissen in de Eredivisie ligt rond de € 100.000 bruto per jaar.

De Europees spelende clubs zitten hier gemiddeld boven, sommige spelers zelfs fors, maar de helft van de spelers in de Eredivisie zit hier dus onder. De mediaan van de salarissen in de Keuken Kampioen Divisie ligt iets beneden modaal, onder de € 35.000 per jaar bruto.

De Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) vallen niet onder de WNT. Die heeft alleen betrekking op organisaties die, gedurende 3 jaar, minimaal 500.000 euro per jaar subsidie ontvangen en waarbij de subsidie minimaal 50% van de inkomsten van de organisatie uitmaakt.

Geen uitzonderingspositie

Neemt het topvoetbal een uitzonderingspositie in en is de steun aan deze sector gemaximeerd?

Nee, alle werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies als gevolg van de coronacrisis komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte van die tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling en de loonsom van het betreffende bedrijf. De maximering van de subsidie per werknemer is voor alle werkgevers gelijk.

Beantwoording Kamervragen over gebruik coronaregelingen door voetbalclubs