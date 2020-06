Rekenregels juli 2020 – minimumloon dagloon jeugd-LIV

Het bruto wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2020. De gevolgen hiervan voor uitkeringsbedragen en grondslagen op minimumniveau staan in de rekenregels. Ook zijn eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Het (bruto)minimumloon per dag gaat per 1 juli aanstaande met 1,60 procent omhoog. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW stijgen per 1 juli ook met dat percentage.

Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2020 vast op € 57.232 op jaarbasis. Het jaarbedrag wordt afgerond naar beneden op hele euro’s.

Minimum(jeugd)lonen

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2020 (bruto per maand, per week en per dag, in

euro’s, exclusief vakantietoeslag):

Leeftijd Maand Week Dag Vanaf 21 jaar € 1.680,00 € 387,70 € 77,54 20 jaar € 1.344,00 € 310,15 € 62,03 19 jaar € 1.008,00 € 232,60 € 46,52 18 jaar € 840,00 € 193,85 € 38,77 17 jaar € 663,60 € 153,15 € 30,63 16 jaar € 579,60 € 133,75 € 26,75 15 jaar € 504,00 € 116,30 € 23,26

LIV en jeugd-LIV

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming aan werkgevers met mensen in dienst die

een loon verdienen rond het minimumloon. In de rekenregels per 1 januari 2021 volgen de nieuwe

criteria voor het LIV.

De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd-LIV) compenseert werkgevers voor de

verhoging van het minimumjeugdloon. De criteria voor het jeugd-LIV worden per juli 2020

aangepast.

In de tabel staan de resulterende uurlooncriteria voor het jeugd-LIV in 2020:

Leeftijd Ondergrens Bovengrens 20 jaar € 8,30 € 10,29 19 jaar € 6,23 € 9,24 18 jaar € 5,19 € 6,93

(Premie)grenzen per 1 januari 2020

Deze zijn niet gewijzigd per juli 2020.

Lengte eerste schijf € 20.711 per jaar

Lengte tweede schijf € 14.001 per jaar

Lengte derde schijf € 33.795 per jaar

Algemene heffingskorting < pensioengerechtigde leeftijd € 2.711 per jaar

Algemene heffingskorting > pensioengerechtigde leeftijd € 1.413 per jaar

Jonggehandicaptenkorting € 749 per jaar

Werknemersverzekeringen maximumpremieloon

€ 220,12 per dag

€ 1.100,61 per week

€ 4.402,46 per 4 weken

€ 4.769,33 per maand

€ 57.232 per jaar

Zorgverzekeringswet maximumbijdrageloon € 57.232 per jaar

Mutaties premies 2020 t.o.v. 2019

Ongewijzigd per 1 juli 2020.

Premiepercentages

AOW 2019: 17,90 2020: 17,90 mutatie: 0,00

mutatie: 0,00 Anw 2019: 0,10 2020: 0,10 mutatie: 0,00

mutatie: 0,00 Wlz 2019: 9,65 2020: 9,65 mutatie: 0,00

mutatie: 0,00 WAO/WIA-basispremie (Aof) 2019: 6,46 2020: 6,77 mutatie: 0,31

mutatie: 0,31 Whk-rekenpremie (Werkhervattingskas) 2019: 1,24 2020: 1,28 mutatie: 0,04

mutatie: 0,04 Awf-premie 2019: 3,60

Awf-premie laag tarief 2020: 2,94

Awf-premie hoog tarief 2020: 7,94

Sectorfondspremie gemiddeld 2019: 0,77 2020: nvt

Vervangende sectorpremie 2019: 0,77 2020: nvt

UFO-premie 2019: 0,78 2020: 0,68 mutatie -0,10

mutatie -0,10 Werkgeversbijdrage kinderopvang 2019: 0,50 2020: 0,50 mutatie 0,00

mutatie 0,00 Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage: werkgeversheffing 2019: 6,95 2020: 6,70 mutatie -0,25

mutatie -0,25 Zvw-inkomensafhankelijke bijdrage 2019: 5,70 2020: 5,45 mutatie -0,25

mutatie -0,25 Werkgeverspremies Caribisch Nederland 2019: 13,40 2020: 13,40 mutatie: 0,00

Bedragen in euro’s

Maximumpremieloon werknemersverzekeringen en maximumbijdrageloon Zvw:

2019: 55.927 2020: 57.232 mutatie: 1.305

Rekenregels vanaf 1 juli 2020