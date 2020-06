Corona | Werkgevers roepen op tot minder zakelijk reizen

Vijftig grote bedrijven verenigd in de Coalitie Anders Reizen beperken de reizen van hun werknemers, ook nu de coronamaatregelen zijn versoepeld. De coronacrisis heeft laten zien dat tijd- en plaatsonafhankelijk werken kan. Ook na de crisis wil Anders Reizen dat er meer thuis gewerkt wordt.

De organisaties moedigen medewerkers aan buiten de spits te reizen of de fiets te gebruiken. Door hieraan vast te houden, wil Anders Reizen duurzame mobiliteit versnellen. Bij de aangesloten bedrijven werken in totaal ongeveer een half miljoen medewerkers.

Bij Rabobank blijft ook na corona het uitgangspunt ‘we werken vooral vanuit huis, tenzij’ van kracht.

Janine Vos, lid van de Groepsdirectie:

“Het wordt een combinatie van thuiswerken en af en toe op kantoor. Kantoor krijgt meer de functie van ontmoetingsplaats en is gericht op gezamenlijke activiteiten. Dit zal significante impact hebben op de reisbewegingen van onze collega’s.”



Ook bij VodafoneZiggo wordt thuiswerken meer de norm.

CEO Jeroen Hoencamp:

“We zijn voornemens twee grote veranderingen te realiseren: meer medewerkers zullen post-covid vaker vanuit huis werken en de keuze om te reizen wordt een verantwoordelijkheid van het hele team in plaats van het individu.”

Bij Royal Schiphol Groep wordt extra ingezet op het gebruik van de fiets, onder meer met de aanleg van fietssnelwegen.

Mobiliteitsbeleid

Veel werkgevers passen op dit moment hun mobiliteitsbeleid aan. Zij zoeken naar balans tussen werken op afstand en samen werken op kantoor. Vragen als: ‘Hoe zorgen we ervoor dat een groot deel van de medewerkers geheel of gedeeltelijk thuis blijft werken?’ komen daarbij aan de orde.

Anders Reizen