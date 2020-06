Controller schoolbestuur wijst naar accountant na fraude, maar strafontslag niet onevenredig

Het strafontslag van een controller bij de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Delft was niet onevenredig aan het gepleegde plichtsverzuim, is het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Den Haag. Door het plichtsverzuim van de controller was het namelijk voor een voormalig bestuurder mogelijk om fraude te plegen. Dat ook de externe accountant en de Raad van Toezicht niet over de fraude aan de bel trokken betekent niet dat de gedragingen van de controller niet als plichtsverzuim kunnen worden gekwalificeerd, oordeelt de voorzieningenrechter.

Uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:5008

Interimbestuurder merkt fraude snel op

In mei 2019 werd een ad interim-bestuurder bij het Delftse schoolbestuur aangesteld ter vervanging van de zittende bestuurder, die wegens ziekte was uitgevallen. De bestuurder a.i. merkte al binnen een dag nadat hij toegang had tot de bankrekeningen had ontdekt dat de voormalige bestuurder in de zomer contante geldopnames deed en geld van de school naar zijn privérekening overboekte. Er bleek na onderzoek door een bedrijfsrechercheur nog veel meer mis te zijn. Op 18 november 2019 stuurde de bestuurder a.i. de controller een voornemen tot ontslag waarin werd vastgesteld:

– dat de controller is aangesteld in een schaal 12-functie, terwijl de functie van controller volgens het functieboek in schaal 9 is ingedeeld en dat de controller bovendien jarenlang voor 0,1 fte extra is uitbetaald;

– dat de controller wist van de herhaaldelijke pintransacties van de voormalige bestuurder, veelal tijdens de zomervakanties;

– dat de controller wist dat de voormalige bestuurder beweerde dat hij sommige facturen die in of vlak voor de zomervakantie binnen kwamen vanaf zijn privérekening betaalde en dat de controller akkoord ging met verrekening daarvan middels genoemde pintransacties en overboekingen van de schoolrekening naar zijn privérekening, zonder te controleren of hij de facturen daadwerkelijk vanaf zijn privérekening betaalde;

– dat de controller akkoord is gegaan met het ruim achteraf inboeken van een factuur van [B] voor de werving en selectie van een nieuwe rector terwijl hij wist of had kunnen weten dat er helemaal geen externe werving- en selectieprocedure geweest was;

– dat de controller facturen met zeer riante bedragen van scholing die de voormalige bestuurder in Engeland heeft gevolgd heeft ingeboekt in de administratie, terwijl hij wist dat de bestuurder niet de juiste procedure ten aanzien van het volgen van scholing had gevolgd;

– dat al het bovenstaande voor de controller geen signaal was om vanuit zijn functie als controller deze werkwijze te melden bij de Raad van Toezicht of een vertrouwenspersoon, en voor hem ook geen aanleiding was om de voormalige bestuurder wel beter te gaan controleren;

– dat de controller heeft meegewerkt aan de aanstelling en promotie van [C] buiten alle procedures om en heeft meegewerkt aan het opstellen van een valse functiebeschrijving, terwijl hij als enige wist dat [C] de schoonzoon van de voormalige bestuurder was;

– dat de controller op of rond 18 juli 2019 telefonisch contact heeft gehad met de voormalige bestuurder nadat de bestuurder a.i. hem dat verboden had en dat de controller hem tijdens dat telefonische contact heeft meegedeeld dat het gesprek met de Raad van Toezicht over declaraties ging, terwijl dat absoluut niet aan hem was om te zeggen en waardoor de voormalige bestuurder voorbereid het gesprek met de Raad van Toezicht in ging;

– dat de controller erkent dat hij zijn werk als controller ten aanzien van de voormalige bestuurder niet goed heeft uitgevoerd, maar dat hij zich daarin als een slachtoffer opstelt: hij is er ingeluisd.

Bij besluit van 30 december 2019 heeft het schoolbestuur de controller vervolgens met ingang van 31 december 2019 disciplinair ontslagen.

Voorlopige voorziening

De controller besloot dat ontslag echter aan te vechten en verzocht bij de Rechtbank Den Haag om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter wijst dat verzoek echter af. Naar voorlopig oordeel kwalificeren de verweten gedragingen als ernstig plichtsverzuim, staat niet vast dat die gedragingen niet aan de controller kunnen worden toegerekend en is het strafontslag evenredig aan het gepleegde plichtsverzuim. Het schoolbestuur heeft de verweten feiten grotendeels aannemelijk gemaakt, vindt de rechter.

Kwalificatie als plichtsverzuim, toerekenbaarheid en evenredigheid

Die verweten gedragingen kwalificeren naar voorlopig oordeel ook als ernstig plichtsverzuim. Bij de vraag of plichtsverzuim is aan te merken als toerekenbaar plichtsverzuim is volgens vaste rechtspraak van de CRvB van belang of de ambtenaar de ontoelaatbaarheid van het verweten gedrag heeft kunnen inzien en overeenkomstig dat inzicht heeft kunnen handelen. Het ligt op de weg van de ambtenaar aannemelijk te maken dat het plichtsverzuim hem niet kan worden toegerekend. Zie de uitspraak van 6 februari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:262. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de ontslagen controller niet aannemelijk gemaakt dat hij de ontoelaatbaarheid van het verweten gedrag niet heeft kunnen inzien of niet overeenkomstig dat inzicht heeft kunnen handelen. Naar voorlopig oordeel is het strafontslag bovendien evenredig aan het gepleegde plichtsverzuim. De voorzieningenrechter neemt daarbij de aard en de ernst van het plichtsverzuim in aanmerking. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft het schoolbestuur bij zijn afweging mogen betrekken dat door het plichtsverzuim van de controller fraude mogelijk was. De stelling dat de controller geen voordeel heeft genoten acht de voorzieningenrechter onvoldoende onderbouwd, gezien in het licht van de werktijduitbreiding die hij heeft genoten. Het schoolbestuur heeft toegelicht dat een werktijduitbreiding wegens overuren, zoals door de controller gesteld, niet conform de geldende regels was. Het schoobestuur heeft tot slot naar voorlopig oordeel ook geen doorslaggevend gewicht hoeven toekennen aan de persoonlijke omstandigheden van de controller, hoe belastend deze ook zijn.