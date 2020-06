De Europese tech-investeerder Hg gaat accountingplatform Silverfin ondersteunen bij het versnellen van de internationale groei. ‘Deze investering is een duidelijke erkenning voor het potentieel van onze technologie en ons team’, aldus Joris Van Der Gucht, co-ceo Silverfin.

Joris Van Gool, Partner bij Hg, licht hun enthousiasme over de samenwerking met Silverfin toe: ‘Na een aantal jaren Silverfin in actie te hebben gezien, zijn we onder de indruk van de technologie en het potentieel dat het de accounting sector biedt. We zijn dus blij dat we ons nu bij het team kunnen voegen en Silverfin verder kunnen ondersteunen bij de groei.’

Van Der Gucht sluit zich aan bij de woorden van Van Gool. ‘Hg is een geweldige nieuwe partner in deze uitdagende, maar boeiende tijden voor accountants.’

Technologie in de accountancysector stimuleren

Technologie is de drijvende kracht voor innovatie en verandering in de accountancysector. De afgelopen maanden en de Covid-crisis hebben aangetoond waarom de sector zijn digitale transformatie moet versnellen. Silverfin merkt een snelle verschuiving naar werken op afstand en cloud-technologieën, zodat accountants hun klanten digitaal kunnen ondersteunen, ongeacht de bedrijfsomstandigheden.

Van Der Gucht: ‘Ook voor de Covid-crisis vertelden onze klanten dat Silverfin hun kantoor efficiënter en succesvoller had gemaakt. Silverfin geeft hun gemakkelijk toegang tot de benodigde data om hun werk uit te voeren en hun klanten te adviseren. Bovendien wordt hun compliance en rapportage volledig geautomatiseerd. Tot slot geeft Silverfin hen ook de nodige tools die ze nodig hebben voor de digitale transformatie van hun kantoor en dienstverlening. We zijn dan ook trots dat we onze klanten kunnen helpen in deze veranderende tijden en om de dienstverlening te transformeren. Maar we staan niet stil. We zijn druk bezig ons team uit te breiden en ook verder impact te maken in de sector. We zijn dus verheugd samen te werken met Hg.’

Een uitgebreide ervaring met software businesses in de accountancysector

Hg heeft een uitgebreide ervaring met software businesses in de accounting sector. Silverfin is de 14e investering van Hg in de afgelopen 15 jaar, met een totaal van ongeveer €1,8 mld aan geïnvesteerd kapitaal in deze sector alleen al. Hun ruime internationale ervaring in de sector en hun technologie expertise maakt Hg de perfecte partner voor de volgende fase van Silverfin, aldus het accountingplatform.