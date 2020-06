Corona | Fiscale noodmaatregelen: hoe zit het met deblokkeren g-rekening?

Vanwege de coronacrisis kunnen tijdelijk ook bedragen worden gedeblokkeerd die zijn gereserveerd voor al opgelegde naheffingsaanslagen loonheffingen of btw. De staatssecretaris gaat in op Kamervragen over de fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis, waaronder over de g-rekening.

Voor betreffende ondernemers wordt het eenvoudiger om een g-rekening te deblokkeren. Wat betekent dit voor de termijn waarop ondernemers bericht krijgen van de Belastingdienst over het deblokkeren van hun g-rekening?

Naast de bestaande mogelijkheid van deblokkering van het overschot op een g-rekening, kunnen in

verband met de coronacrisis tijdelijk ook bedragen worden gedeblokkeerd die zijn gereserveerd voor al opgelegde naheffingsaanslagen loonheffingen of btw.

Binnen 4 weken

Het proces voor het deblokkeren van de g-rekening blijft hetzelfde. Het streven is om de behandeling van een verzoek om deblokkering binnen 4 weken af te ronden. De behandeltijd zit vooral in het overboeken van gelden. Daarbij is geen versnelling te behalen.

Als een deblokkering wordt goedgekeurd, moet de rekeninghouder zijn bank eerst opdracht geven om het vrijgegeven bedrag over te maken op het bankrekeningnummer van de Belastingdienst.

Reguliere bankrekening

De Belastingdienst maakt vervolgens het bedrag over naar de reguliere bankrekening van de g-rekeninghouder. De behandelduur van verzoeken om deblokkering van g-rekeningen loopt mogelijk op als het aantal verzoeken toeneemt.

Welke aanvullende informatie moeten ondernemers invullen bij de aanvraag tot het deblokkeren van de g-rekening en waarom?

Verzoek deblokkering g-rekening

Voor een verzoek om deblokkering gebruikt de ondernemer het reguliere formulier ‘Verzoek deblokkering g-rekening’ dat op Belastingdienst.nl staat.

In rubriek 4 geeft de ondernemer aan dat hij bijzonder uitstel heeft aangevraagd. Zo weet de

ontvanger dat een beroep wordt gedaan op de verruimde deblokkeringsmogelijkheid.

Bij rubriek 5 geldt de machtiging tot verrekenen niet voor het bedrag waarvoor de ondernemer uitstel van betaling heeft gekregen vanwege de coronacrisis. De ondernemer hoeft geen additionele informatie te verstrekken.

Verklaring betalingsgedrag

Hebben deze ondernemers, als zij gebruik maken van het fiscaal uitstelbeleid, evengoed recht op ‘Verklaringen van betalingsgedrag’?

Een beleidsmatige tegemoetkoming op grond waarvan een ‘Verklaring van betalingsgedrag’ kan worden aangevraagd (geen sprake van recht op een verklaring) en afgegeven, blijft bestaan.

Volgens het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 22 april 2020, onderdeel 13.2 Verklaring betalingsgedrag, wordt in voorkomend geval een ‘schone’ verklaring afgegeven ondanks bijzonder uitstel.

Aansprakelijkstelling

Aansprakelijkstelling voor verschuldigde btw en loonheffingen is niet mogelijk voor zover er gestort is op de g-rekening en de opdrachtgever aan zijn administratieve verplichtingen heeft voldaan. Daar

verandert de verruimde deblokkering niets aan. Aansprakelijkstelling kan dus alleen plaatsvinden voor de verschuldigde btw en loonheffingen; niet voor het bedrag van de factuursom.

Factuursom

De factuursom bestaat naast de verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting ook uit andere componenten waarvoor de inleners- en ketenaansprakelijkheid niet bestaat zoals het nettoloon, de

winstmarge en bij aanneming ook materiaalkosten.

Het is de eigen keuze van de opdrachtgever welk deel van de factuursom hij stort op de g-rekening, met het oog op beperking van zijn risico op aansprakelijkheid, en welk deel op de vrije rekening van de ondernemer. Deze uitkomst stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor een volledige afdracht van de loonheffingen en omzetbelasting bij zijn opdrachtnemer.

Volledige vrijwaring

Verder bestaat er voor inleners de mogelijkheid om volledige vrijwaring voor de inlenersaansprakelijkheid te krijgen. Dit kan door gebruik te maken van de diensten van NEN 4400-gecertificeerde uitzendondernemingen die geregistreerd staan in het Stichting Normering Arbeid (SNA) register.

De invorderingsmogelijkheden worden beperkt door de deblokkering. De vrijwaring van de opdrachtgever voor het gestorte bedrag blijft (onder voorwaarden: storting en administratieve verplichtingen) bestaan.

Geen extra stappen

Nu er voor opdrachtgevers voldoende mogelijkheden bestaan om het risico op aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten vindt het kabinet het onnodig nog meer stappen te zetten om aansprakelijkheid te voorkomen.

Het kabinet ziet op dit moment geen aanleiding om verdere versoepelingen aan te brengen in het regime van de inleners- en ketenaansprakelijkheid.

Beantwoording Kamervragen schriftelijk overleg over de fiscale maatregelen i.v.m. coronavirus