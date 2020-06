‘Webmodule: teveel gedoe en te weinig zekerheid’

De webmodule, die bedoeld is als instrument om duidelijkheid en rechtszekerheid te kunnen bieden aan opdrachtnemers en opdrachtgevers, gaat in deze vorm niet werken. Dat stelt belangenorganisatie ZZP Nederland. Ook andere ondernemersorganisaties zijn niet enthousiast over het instrument, dat naar verwachting dit najaar als pilot van start gaat.

Minimumtarief en zelfstandigenverklaring

De ZZP-wetsvoorstellen Minimumtarief en Zelfstandigenverklaring worden niet verder uitgewerkt, maakte minister Koolmees onlangs bekend. Het kabinet erkent daarmee volgens ZZP Nederland de eerdere argumenten van de zelfstandigenorganisaties: ondoelmatig, onuitvoerbaar, niet handhaafbaar en een disproportioneel zware administratieve last voor alle ondernemers. Maarten Post, voorzitter stichting ZZP Nederland: “Daardoor is er voor deze wetgeving volstrekt geen draagvlak onder zelfstandigen en wetgeving zonder draagvlak gaat niet werken”.

Webmodule

Ook de invoering van de omstreden webmodule moet worden herzien, vindt Post. “Te veel administratieve rompslomp, te veel juridische onduidelijkheid en te weinig rechtszekerheid.” ZZP Nederland vindt dan wel dat goedgekeurde modelovereenkomsten moeten worden verlengd, totdat er een werkbaar alternatief is, zodat zelfstandigen niet ineens opdrachten kwijtraken. In aanloop naar het ZZP-debat op 17 juni in de Tweede Kamer hebben PZO en ZZP Nederland in een brief aan de Vaste Commissie SZW (pdf) hun standpunten nog eens toegelicht. Over de webmodule: “Het is een utopie om te denken dat deze webmodule aan opdrachtgevers en opdrachtnemers meer duidelijkheid zal geven, omdat de onderliggende zeer complexe regelgeving niet verandert. Juist de beoordeling van de gezagsrelatie leidt in jurisprudentie en onder juristen al tot zeer uiteenlopende uitkomsten.” Daarbij is een arbeidsrelatie niet statisch maar verandert deze nog wel eens. “De Webmodule gaat er wel van uit dat moet worden gewerkt, zoals is aangegeven. Veranderingen in omstandigheden tellen niet of hebben in ieder geval gevolgen. In de praktijk is dat niet realistisch en zal het leiden tot een forse en onnodige regeldruk.”

Ingewikkeld

Ook Ton Schoenmaeckers, beleidssecretaris sociale zaken bij VNO-NCW geeft aan dat de webmodule erg ingewikkeld is om uit te voeren.“Uit tests blijkt dat de echte deskundigen regelmatig verschillend oordelen over dezelfde situatie. Volgens het ministerie blijkt ook uit de tests dat in veel gevallen de webmodule het oordeel geeft dat er waarschijnlijk een arbeidsovereenkomst is terwijl de opdrachtgever denkt dat er sprake is van zelfstandigheid. Ondertussen is iedereen overtuigd van de noodzaak om meer helderheid te krijgen voor ZZP’ers en hun opdrachtgevers. Het is misschien het beste om die duidelijkheid te scheppen via vernieuwing van de regelgeving. Daarin zou dan ook een duidelijke eigen definitie van zelfstandigheid moeten komen. Dus niet langer volgens het model: alleen als er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst is er sprake van zelfstandigheid.”