Rucphen helpt noodlijdende ondernemers met voucherregeling aan een accountant

Het gemeentebestuur in het Brabantse Rucphen zet creatieve middelen in om lokale ondernemers door de crisis heen te helpen. Rucphense ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende maatregelen krijgen via de gemeente hulp van een accountant, meldt regionaal dagblad BN DeStem.

Vouchers

Rucphen verstrekt noodlijdende ondernemers een voucher waarmee ze bij een aantal geselecteerde accountantskantoren een financiële rapportage kunnen laten opstellen. “Die hebben ze nodig om aanvullend krediet of garanties aan te vragen bij een bank of andere financiers. Ook de belastingdienst of investeerders vragen vaak om een goede onderbouwing”, zegt wethouder Martien de Bruijn in de krant. De gemeente wil graag ondernemers in de gemeente die in de problemen zijn gekomen ondersteunen. “Niet met geld, maar met goed financieel inzicht. Dat helpt om beter op zaken in te spelen en om na corona weer een goede doorstart te kunnen maken.”

Hulp accountantskantoren

De Bruijn heeft afspraken gemaakt over de voucherregeling met een paar lokale en regionale accountantskantoren die zelf ook financieel bijdragen. De accountantskantoren stellen voor de Rucphense ondernemers een liquiditeitsprognose en een doorrekening van de impact van de coronacrisis op. Vervolgens wordt ook een financieringsaanvraag op papier gezet. Een adviesrapport kost gemiddeld 1750 euro. De gemeente draagt 1000 euro bij, de accountant 500 euro. Van de ondernemer wordt een eigen bijdrage gevraagd van 250 euro exclusief BTW. De kleine Brabantse gemeente heeft budget vrijgemaakt om zes ondernemers te helpen, maar mogelijk volgt er een tweede ronde, kondigt de wethouder aan.

Bron: BN DeStem