De Nederlandse FinTech start-up Finturi is een van de tien geselecteerde organisaties die tijdens de NBA Accounttech Open Podium een pitch mag verzorgen.

NBA Accounttech Open Podium is het onafhankelijke platform voor vernieuwende technologie, technologische ideeën en startup-initiatieven. Met het organiseren van het Accounttech Open Podium beoogt de NBA de technologische toepassingen in het accountancy beroep vooruit te helpen, te versnellen en vooral zichtbaar te maken. Voor het jaar 2020 selecteerde een vertegenwoordiging van de NBA Young Prof’s en het Open Podium Forum de 10 meest innovatieve inzendingen. Deze inzendingen worden live gepitcht tijdens het online event op 25 juni a.s.

Accountancy Vanmorgen partner Finturi is een van de 10 geselecteerde inzendingen en zal aanstaande donderdag live op het podium staan. Aansluitend is er de mogelijkheid om in een 1 op 1 in meer detail op het proces en specifieke klanten in te gaan (reserveer hiervoor nu vast een time slot).

Finturi is een Nederlandse FinTech start-up met een innovatieve financieringsoplossing voor het MKB. Op het Finturi platform weten accountants en adviseurs binnen 30 minuten of hun klanten in aanmerking komen voor financiering. Verkoopfacturen van klanten worden binnen 24 uur gefinancierd. Finturi koppelt bedrijven via haar platform aan financiers om op basis van verzonden facturen snel leningen te verstrekken. Het platform gebruikt nieuwe technologieën zoals AI en blockchain voor een snel, veilig en efficiënt financieringsproces.

