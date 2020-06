Loonoffer vanwege coronacrisis: dat kan niet zomaar

Bijna 4 procent van de CNV-leden is door de werkgever gevraagd om een deel van het salaris in te leveren vanwege de crisis. Dit blijkt uit een peiling van CNV onder 1.600 leden.

CNV-voorzitter Piet Fortuin:

“Als we dit doortrekken naar alle werkenden in de marktsector, zou dit betekenen dat vele tienduizenden werkenden nu om een loonoffer wordt gevraagd.”

Zorgwekkend is daarnaast dat bijna 1 op de 10 werknemers nog verwacht dat hen om een loonoffer wordt gevraagd.

NOW

“Uiteraard begrijpen we dat veel werkgevers in zwaar weer verkeren. Maar het eenzijdig loon inhouden kan niet zomaar. Veel ondernemers krijgen immers staatssteun om de salarissen door te betalen”, stelt Fortuin.

“We gaan dan ook met de bedrijven in gesprek bij wie dit het geval is. In het uiterste geval sluiten we een gang naar de rechter niet uit.”

Financieel onhaalbaar

42 procent van alle ondervraagden geeft aan dat een loonoffer voor hen financieel niet haalbaar is. 16 procent weet niet of het financieel haalbaar is. 73 procent heeft geen idee wat zijn rechten zijn als de werkgever om een loonoffer vraagt.

Slechts 1 op de 5 is bereid om een loonoffer te brengen als het slecht gaat met het bedrijf waar hij werkt. 85 procent verwacht overigens dat een loonoffer niet nodig is om het bedrijf te redden.

Minder WW

Fortuin:

“Het is natuurlijk mooi als werknemers zo loyaal zijn om een loonoffer te brengen. Maar het heeft grote consequenties voor je WW. Wie nu 20% van zijn loon inlevert, krijgt straks 20 procent minder WW als het bedrijf alsnog failliet gaat. En dat 2 jaar lang. Dit kan duizenden euro’s schelen.”