Kabinet overweegt deeltijd-WW

Minister Koolmees van Sociale Zaken overweegt een vorm van deeltijd-WW nu een lange recessie dreigt. Dat liet hij woensdag weten in de Tweede Kamer. Die was kritisch over de ‘rafelranden’ aan de steunmaatregelen.

Duidelijkheid na zomerreces

Kabinet en sociale partners zijn met elkaar in overleg om goed voorbereid te zijn als de gevolgen van de recessie straks over Nederland dalen. De minister gaf wel aan dat de gesprekken nog verkennend zijn. ‘Wij weten nu ook nog niet wat na 1 oktober nodig zal zijn.’ De regering komt na het zomerreces zo snel mogelijk met haar plannen. Met name bedrijven in technische sectoren snakken naar een vorm van deeltijd-WW. Tijdens de crisis van 2008 stelde dit ondernemingen zoals ASML in staat hun researchteams bijeen te houden, memoreerde GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders tijdens het debat. Koolmees zei ook rekening te moeten houden met wat de systemen van het UWV aankunnen en hoe deeltijd-WW past bij de economische situatie binnen sectoren.

Partnertoets blijft

Staatssecretaris Tamara van Ark werd door de Kamer flink doorgezaagd over de vele haken en ogen aan de huidige steunmaatregelen. Zo zijn er bedrijfjes die door administratieve vereisten door de mand vallen, subsidies die opgeteld worden bij de omzet voor de NOW-loondoorbetalingsregeling en ondernemers in grensregio’s en jeugdige zzp’ers die geen inkomenssteun kunnen krijgen. Van Ark is alleen verantwoordelijk voor de Tozo (voor ZZP’ers), die vanaf juni is aangescherpt met een partnertoets. Daardoor komen kleine zelfstandigen met een verdienende partner niet langer in aanmerking voor een uitkering op minimumniveau. Anders dan Kamerleden wilden kon zij de partnertoets echter niet schrappen omdat dit niet eerlijk zou zijn tegenover bijstandsgerechtigden bij wie wél rekening wordt gehouden met een verdienende partner. Ze moest ook nee zeggen tegen versoepeling van de leeftijdseis: binnen de participatiewet worden ouders geacht hun kind te onderhouden tot het eenentwintig is. Omdat de Tozo daarop geënt is, komt een zelfstandige onder die leeftijd daar niet voor in aanmerking.

Grensondernemers

Nederlanders die in Nederland een bedrijf runnen maar over de grens wonen, worden geacht in dat land aan te kloppen voor inkomenssteun. In Nederland komen ze alleen in aanmerking voor een lening voor bedrijfskapitaal. Het probleem is dat België en Duitsland andere regels kennen. ‘Belgen en Duitsers kunnen van twee regelingen gebruik maken, maar Nederlanders over de grens niet,’ klaagde CDA-Kamerlid Hilde Palland. Het kabinet kijkt met de betrokken landen waar de hiaten zitten, aldus Van Ark.

Tofa

Linkse partijen vroegen de regering waarom de Tofa-regeling voor flexwerkers niet langer wordt aangehouden. De Tofa is bedoeld voor ontslagen flexpersoneel dat geen uitkering kan krijgen. Wie in februari minstens €400 verdiende, ontvangt €550 per maand over maart, april en mei. Dat is eenmalig, zei Koolmees, want verlenging is niet eerlijk tegenover starters die slechts recht hadden op drie maanden WW.

bron: FD