Per 1 juli weer 100 mensen op kantoor

De nieuwe coronaregels maken een terugkeer naar kantoor mogelijk. Per 1 juli mogen maximaal 100 mensen binnen in dezelfde ruimte verblijven. Maar er zijn wel een paar voorwaarden.

1,5 meter is heilig

Zo geldt de 1,5 meter nog steeds. Medewerkers moeten dus voldoende afstand kunnen houden op kantoor. Ook moeten er looproutes zijn om de 1,5 meter afstand te garanderen. Regelmatig handen wassen blijft verplicht en bij verkoudheidsklachten dienen zowel medewerkers als leidinggevenden thuis te blijven. Ook moeten zij zich op corona laten testen. Werkgevers mogen de toegang weigeren als ze vermoeden geen veilige en gezonde omgeving aan te kunnen bieden. De overheid adviseert nog steeds om zoveel mogelijk thuis te werken. 30 tot 40 procent van de mensen doet dat ook nog steeds, blijkt uit de meest recente verplaatsingsdata die BNR bij Dat Mobility heeft opgevraagd. Wel gingen de afgelopen weken zo’n zeventig procent van de werknemers een dagje naar kantoor.

Congressen en evenementen

Congressen en evenementen kunnen weer doorgaan. Als er niet meer dan honderd personen aanwezig zijn (exclusief personeel) zijn gezondheidsvragen en reservering vooraf niet meer nodig. Dat is wel verplicht bij indoor bijeenkomsten met meer dan 100 mensen. Er is geen maximum aan het aantal deelnemers/bezoekers, mits er vaste zitplaatsen zijn, met reserveringen gewerkt wordt en vooral een gezondheidscheck wordt gedaan.

Bijeenkomsten buiten

Voor evenementen buiten is de maximale hoeveelheid aanwezige mensen 250 personen, exclusief personeel. Voorwaarde is dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Ook hier is geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen per ruimte. In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt voor deze locaties geen maximumaantal personen. Met ingang van het nieuwe studiejaar mogen er weer meer onderwijsactiviteiten plaatsvinden op mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten. Hier houden studenten 1,5 meter afstand tot anderen. Discotheken en nachtclubs blijven minimaal tot 1 september gesloten.

In het openbaar vervoer

In het openbaar vervoer is het dragen van een niet-medisch mondkapje nog steeds verplicht. Alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro zijn beschikbaar. Wel blijft het belangrijk de spits te mijden. Voor overig vervoer van A naar B (zoals taxi’s, personenbusjes en touringcars) geldt: een reservering en gezondheidscheck vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht. In de auto (en ander privévervoer) geldt: een mondkapje wordt geadviseerd wanneer meerdere mensen in één auto reizen en zij niet tot hetzelfde huishouden behoren.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.