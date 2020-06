Wat wijzigt er per 1 juli voor salarisadministrateurs?

Wat wijzigt er voor de salarisadministratie per 1 juli 2020? Of wat loopt er af op 30 juni? En hoe zit het na 1 juli? De aandachtspunten op een rij. Salaris Vanmorgen heeft bekeken welke wijzigingen per 1 juli impact hebben op de salarisadministratie. Denk aan het minimumloon, het aanvullend geboorteverlof en de arbeidsovereenkomst voor vaste werknemers vastleggen om een hoge WW-premie te voorkomen.

1 Aanvullend geboorteverlof

Met ingang van 1 juli 2020 kunnen partners tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. Een maximum geldt van 70% van het maximumdagloon. UWV betaalt deze weken verlof.

2 Lage WW-premie

Sinds 2020 mag de werkgever de lage WW-premie toepassen voor werknemers die op 31 december 2019 een dienstverband voor onbepaalde tijd hadden, oproepkrachten uitgezonderd. Dit op voorwaarde dat deze contracten schriftelijk zijn vastgelegd. Alleen dan mag je de lage WW-premie toepassen.

Werkgevers hebben tot 1 juli de tijd om dit op orde te maken.

3 Minder transitievergoeding

Een werkgever kan vanaf 1 juli inzetbaarheidskosten op de transitievergoeding in mindering brengen als verworven kennis en vaardigheden van de werknemer zijn aangewend om een andere functie bij de werkgever uit te oefenen.

4 Minimumloon

Het (bruto)minimumloon stijgt per 1 juli 2020 met 1,60 procent.

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2020:

€ 1.680 per maand

€ 387,70 per week; en

€ 77,54 per dag.

5 SLIM-regeling

Mkb-werkgevers konden tussen 2 maart en 31 maart een subsidieaanvraag indienen voor leren en ontwikkelen op de werkvloer. De opening van het tweede tijdvak staat gepland op 1 september 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 september 2020, 17:00 uur.

Een nieuw aanvraagtijdvak voor de SLIM-regeling opende op 1 april. Dit aanvraagtijdvak is voor samenwerkingsverbanden en voor grootbedrijven in de sectoren horeca, landbouw en recreatie. De sluiting van het tijdvak is op 30 juni 2020, 17:00 uur.

Meer informatie op slimwerkgeven.nl

6 Subsidie elektrische auto

Bij lease of aanschaf van een nieuwe elektrische auto kan een particulier vanaf 1 juli recht hebben op een subsidie van 4.000 euro (2.000 euro voor gebruikte auto).

7 Subsidie praktijkleren

Begin juni is het loket voor de Subsidieregeling praktijkleren geopend voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Een aanvraag is in te dienen tot en met 30 juni 2020, 17:00 uur.

De openingsdatum voor de subsidieronde 2020 is 1 maand opgeschoven: van 2 juni naar 1 juli 2020.

Een aanvraag indienen voor studiejaar 2019 – 2020 is mogelijk vanaf 1 juli, 9:00 uur tot en met 16 september 2020, 17:00 uur.

8 Vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen die de werknemer in 2019 heeft opgebouwd, vervallen op 1 juli 2020. Bij cao of schriftelijke overeenkomst kan een ruimere vervaltermijn zijn afgesproken.

Na 1 juli 2020

En wat staat er na 1 juli nog op het programma?

1 NOW 2.0

De NOW 2.0 is vanaf 6 juli aan te vragen bij UWV. De werkgever kan tot en met 30 september opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen. Voor de tweede aanvraagperiode NOW zijn een aantal voorwaarden gewijzigd.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies vanwege de coronacrisis tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

2 Compensatie transitievergoeding

De werkgever kan sinds 1 april 2020 compensatie bij UWV aanvragen voor de betaalde transitievergoeding voor een langdurig zieke werknemer.

De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer de werkgever compensatie kan aanvragen:

Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kan de werkgever de aanvraag doen tot en met 30 september 2020.

Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020, dan moet de werkgever de aanvraag doen binnen 6 maanden nadat hij de transitievergoeding heeft betaald.

3 Gedetacheerde werknemers

Werkt de werkgever met uitzendkrachten? Werknemers uit andere EU-lidstaten die voor hun buitenlandse werkgever tijdelijk in Nederland komen werken voor een tijdelijke klus krijgen straks recht op extra arbeidsvoorwaarden. Volgens de detacheringsrichtlijn uit 1996 hebben deze werknemers al recht op een aantal Nederlandse arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Deze richtlijn wordt nu uitgebreid.

Er komen nu regels over huisvesting en aanvullende vergoedingen bij.

Als een gedetacheerde werknemer meer dan 12 maanden in Nederland heeft gewerkt, gelden er nog meer arbeidsvoorwaarden.

Dit betekent dat bijna alle regels van het tijdelijke werkland gaan gelden (ontslagrecht en aanvullende bedrijfspensioenregelingen uitgezonderd). De periode van 12 maanden kan onder voorwaarden verlengd worden naar 18 maanden.

De rechten van gedetacheerde uitzendkrachten worden hiermee bijna helemaal gelijkgetrokken met die van nationale uitzendkrachten.

De Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn gaat naar verwachting in op 30 juli 2020.

Bron: Ondernemersplein Kvk