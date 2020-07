Loondoorbetaling bij ziekte: geen verlenging of compensatie

Minister Koolmees van Sociale Zaken ziet geen reden tot het verlengen en compenseren van de loondoorbetalingsperiode bij ziekte. Dat antwoord de minister op vragen van enkele Kamerleden, die Koolmees met klem hadden opgeroepen om de loondoorbetalingsperiode te verlengen voor mensen wiens re-integratie door de coronacrisis is vertraagd en werkgevers daarvoor te compenseren. Ook vroegen de volksvertegenwoordigers naar de budgettaire gevolgen van het compenseren van werkgevers voor een verplichte verlenging van de loondoorbetalingsperiode voor werknemers die door vertraagde re-integratie onnodig de WIA in dreigen te stromen.

Re-integratie

Het re-integreren van zieke werknemers is en blijft maatwerk. In de huidige situatie kan dat soms lastiger zijn, maar soms ook juist extra mogelijkheden bieden, bijvoorbeeld omdat mensen thuis kunnen werken, aldus Koolmees.

De RIV-toets door UWV is altijd maatwerk, waardoor UWV op dit moment dan ook rekening houdt met de impact van corona en de daarbij behorende maatregelen.

Op dit moment ziet de minister geen reden tot het verlengen en compenseren van de loondoorbetalingsperiode.

Jaarlijks doen meer dan 30.000 werknemers een WIA-aanvraag, maar het is niet bekend of, en zo ja hoe vaak, het voorkomt dat werknemers door vertraagde re-integratie als gevolg van corona de WIA instromen.

Extra loondoorbetaling

Het gemiddelde maatmanloon van personen met een WIA-uitkering op jaarbasis betrof in 2019 circa €30.500 euro. Als je ervan uitgaat dat werkgevers in het tweede jaar ziekte 70% van het loon doorbetalen, kost een verlenging van een jaar extra loondoorbetaling €21.350 aan bruto loonkosten (exclusief werkgeverslasten).

Bij een extra periode loondoorbetaling bij ziekte gaat het naast loonkosten onder meer ook om de kosten van re-integratietrajecten en de inhuur van professionals voor de juiste begeleiding.

Bij de WIA-beoordeling bekijkt UWV of werknemers voldoen aan de voorwaarden van een WIA-uitkering. Deze voorwaarden worden, ook in de huidige uitzonderlijke situatie, niet aangepast.

De minister kiest er niet voor om een eventuele verlenging van de loondoorbetalingsperiode te compenseren. Hierover zijn al gesprekken geweest tussen het ministerie van SZW en de sociale partners.

Na een relatief lange periode van 104 weken van loondoorbetaling of een Ziektewet-uitkering hebben betrokkenen mogelijk recht op een WIA-uitkering, inclusief de ondersteuning bij re-integratie, zo schrijft de bewindsman.

Vrijwillige verlenging

Een aanvraag tot een vrijwillige verlenging van de loondoorbetalingsperiode wordt door een werknemer en werkgever samen gedaan. Zij kunnen dit verzoek indienen bij UWV, als het ernaar uitziet dat de werknemer binnenkort (volledig) terug kan keren in zijn oude werk, of als zij een andere oplossing willen zoeken bij de bestaande of een andere werkgever.

De loondoorbetalingsperiode wordt dan verlengd, tenzij er zwaarwegende omstandigheden zijn die zich daartegen verzetten. Net als de loondoorbetalingsperiode van 104 weken komen de lasten van een vrijwillige verlenging van de doorbetalingsperiode voor rekening van werkgevers.

Antwoorden op Kamervragen over reactie op artikelen over sociaal-medisch beoordelen en re-integratie