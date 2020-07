Re-integratie makkelijker maken: hoe dan precies?

Welke ideeën er zijn om het voor het werkgevers en werknemers makkelijker te maken om te voldoen aan hun re-integratieverplichtingen? Die vraag stelden Kamerleden aan minister Koolmees van Sociale Zaken.

Het voldoen aan re-integratieverplichtingen is maatwerk, schetst de minister in zijn antwoord. In eerste instantie is de re-integratie gericht op terugkeer binnen het eigen bedrijf (spoor 1 re-integratie). Als re-integratie bij de eigen werkgever niet meer lukt kijken werkgever en werknemer of het werk bij een andere werkgever hervat kan worden (spoor 2 re-integratie). De minister ziet geen aanleiding om de spoor 1 verplichting voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet af te schaffen en direct over te gaan tot re-integratie in het tweede spoor.

Belangrijke pijler

“Re-integratie is een belangrijke pijler in ons stelsel en daarbij past het dat werkgevers de mogelijkheden die zij hebben benutten. Dat wil niet zeggen dat re-integratie in het eerste spoor altijd lukt. We verwachten geen wonderen van werkgevers. Soms is re-integratie in spoor 1 niet mogelijk en

kan de werkgever dat goed motiveren. In die gevallen wordt ook niet verwacht dat de werknemer weer aan de slag is gegaan bij de oorspronkelijke werkgever, maar komt het tweede spoor in beeld.”

Quick-start

UWV heeft een quick start-document opgesteld, in aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter. Het quick start-document ondersteunt werkgevers in grote lijnen bij de stappen die zij moeten zetten bij de re-integratie van hun zieke werknemers.

Samenvatting na RIV-toets

Het tweede voorstel tot transparantie is een verhoging van de kwaliteit van de rapportage die werkgevers krijgen na afloop van de RIV-toets. Sinds medio juni 2020 voegt UWV een samenvatting toe aan de vakinhoudelijke, technische argumentatie van de arbeidsdeskundige rapportage over de RIV-toets. In de samenvatting omschrijft UWV in begrijpelijke taal hoe de arbeidsdeskundige tot zijn oordeel over de re-integratie-inspanningen is gekomen en welke conclusie hij daaruit trekt. Indien die conclusie leidt tot het verlengen van de doorbetalingsplicht staat ook in de samenvatting wat de werkgever moet doen om het vastgestelde gebrek aan de re-integratie-inspanningen op te heffen.

Experimenten

Vanaf 2021 wil de minister starten met experimenten die als doel hebben inzichtelijk te maken wat wel en wat niet werkt inzake de tweede spoor re-integratie, en om te bezien hoe werkgevers en werknemers de mogelijkheden hiertoe optimaal kunnen benutten.

Communicatietraject

Ook is de bewindsman een meerjarig communicatietraject richting werkgevers en werknemers gestart, om hen bewust te maken van de keuzes die ze hebben als het gaat om re-integratie bij langdurige ziekte.

MKB-verzuimontzorgverzekering

Daarnaast heeft Koolmees in december 2018 afspraken gemaakt met verzekeraars en werkgeversorganisaties over een verzekeringsaanbod vanaf 2020 dat ontzorgt en duidelijker maakt waar kleine werkgevers aan toe zijn: de MKB-verzuimontzorgverzekering. De intentie van deze verzekering is de kleine werkgevers te helpen bij de verplichtingen en taken rond twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, door een goed en betaalbaar dienstverleningspakket aan te bieden voor die periode en zodoende het (langdurig) verzuim van zijn werknemers te helpen beperken.

Antwoorden op Kamervragen over reactie op artikelen over sociaal-medisch beoordelen en re-integratie