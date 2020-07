Visma lanceert business-changing cloudplatform voor accountants

Visma lanceert een state-of-the-art cloudplatform voor middelgrote en grote accountantskantoren, Visma.net Accountancy. Deze innovatieve cloudoplossing biedt de meest uitgebreide set aan financiële functionaliteit en zorgt voor een compleet nieuwe manier van samenwerken met cliënten, zo meldt de softwareleverancier. De software is specifiek ontwikkeld voor kantoren die zich willen onderscheiden en services op maat willen aanbieden aan hun cliënten.

Nieuwe en unieke manier van dienstverlening creëren

‘Visma.net Accountancy gaat veel verder dan andere financiële cloudoplossingen’, legt Product marketing manager Ingeborg Walbrecht uit. ‘Het platform verbindt kantoor en cliënten op een nieuwe en unieke manier. Kantoren kunnen volledig door henzelf gedefinieerde deelservices aanbieden vanuit het platform, die op elk moment kunnen worden aan- en uitgezet. Geen standaarddiensten of volledige online boekhoudfunctionaliteit, maar services die het kantoor echt onderscheidend maken en zorgen voor samenwerking op maat met elk type cliënt.’

Robotisering van processen

De oplossing kan geautomatiseerd grote hoeveelheden financiële data online verwerken en is volledig ontwikkeld volgens het principe van de ‘automated’ accountant. Dit betekent handmatige processen minimaliseren door ingebouwde workflows en business intelligence. Datastromen komen system-to-system binnen en worden gerobotiseerd verwerkt op basis van zelf te definiëren tijdschema’s en workflows. Het systeem stuurt alleen nog op uitzonderingen.

Data-analyse en -presentatie

Het platform bevat onbegrensde mogelijkheden voor data-analyse, dashboards, rapportages en workflowgestuurd werken. Daarmee kunnen kantoren cliënten proactief van informatie op maat voorzien zoals sturingsinformatie, kengetallen en kpi’s om beter gefundeerde strategische beslissingen te nemen. Walbrecht: ‘Visma.net Accountancy zorgt voor meer efficiency en inzicht en biedt zoveel flexibiliteit dat iedere klant op maat bediend kan worden met informatie, services en advies. Dat biedt kantoren de mogelijkheid om zelf nieuwe en unieke dienstverlening te creëren, waarmee zij echt meerwaarde kunnen bieden en zich onderscheiden van andere kantoren. En omdat alles altijd in beweging is kan de software moeiteloos meegroeien met de ambities, strategie en uitdagingen van het kantoor en zijn cliënten.’

Visma.net Accountancy is per direct beschikbaar. Meer informatie is te vinden op de website. Om kantoren kennis te laten maken met het cloudplatform en de mogelijkheden te bekijken organiseert Visma webinars.