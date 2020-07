Accountant Van Ofwegen benoemd tot CFO Vattenfall Nederland

Per 1 juli is Alexander van Ofwegen benoemd tot Chief Financial Officer van Vattenfall Nederland, meldt de energieleverancier. Hij treedt daarmee toe tot de Raad van Bestuur van Vattenfall N.V. naast CEO Martijn Hagens. Van Ofwegen zal zijn nieuwe functie als CFO combineren met zijn huidige verantwoordelijkheid als directeur Warmte en Productie Vattenfall Nederland en Productie Vattenfall Hamburg.

Hoewel de technisch onderlegde Van Ofwegen in 2001 bij het toenmalige Nuon startte binnen de IT-afdeling, is hij in Nederland vooral bekend om zijn rol in de vroegtijdige sluiting van de Hemweg in Amsterdam, de centrale waar hij sinds 2007 in verschillende rollen voor verantwoordelijk is geweest. Ook heeft Van Ofwegen ervaring als gecertificeerd accountant en financieel manager.

Alexander van Ofwegen over zijn nieuwe functie in deze tijden van crisis: “We bevinden ons in een uitdagende tijd, met een wereldwijde recessie door Covid-19. Ook de energiesector wordt hard geraakt door lagere prijzen voor elektriciteit en een terugval van de energievraag bij onder meer zakelijke klanten. Maar ook de Covid-19 pandemie zelf zorgt ervoor dat we allemaal uitgedaagd worden om ons werk op andere manier vorm te geven. Ik heb veel bewondering voor hoe onze collega’s de afgelopen maanden continu zorg hebben gedragen voor onze klanten en de vitale infrastructuur, en ik kijk ernaar uit om in mijn nieuwe rol naast Martijn de Raad van Bestuur van Vattenfall Nederland te kunnen versterken om ons goed door de recessie te blijven begeleiden.”

Bron: Vattenfall Foto: Vattenfall/Hans-Peter van Velthoven