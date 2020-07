Longread: Feuilleton Professional in de knel… en hoe het nu gaat

‘Ze vindt de accountancy een leuk vak omdat je met zoveel klanten te maken hebt en ook de opleiding vindt ze reuze interessant, maar van modern personeelsbeleid hebben haar bazen niet zoveel kaas gegeten.’ Dit is een citaat uit de eerste aflevering van Jan Wietsma’s feuilleton ‘Professional in de knel’, waar we vorig jaar augustus mee zijn begonnen. Volgende week maandag pakt Jan de draad weer op en verschijnt de volgende aflevering. Na een winter/lente/coronastop pakt Jan het verhaal weer op. Hoe vergaat het onze hoofdrolspelers: zakelijk en privé. En hoe zit het met de balans daartussen? Waar wringt het? Zakelijk: moeilijke klant en rechte rug. Privé: Hoe hou je balans en blijft privé en werk in evenwicht? De frustraties van moderne ICT, of juist niet? Kortom: menselijke maat en zakelijk dispuut.

Het feuilleton verhaalt over de dilemma’s binnen een accountantskantoor. Herkenbaar? Wanneer we op de reacties van onze lezers afgaan is het antwoord: Ja!

We volgen Susan, registeraccountant bij een kantoor met een AFM-vergunning. Wat komt zij tegen: bij klanten, op kantoor en in eigen huis?

Hieronder hebben we alle afleveringen nog eens keurig op één rij gezet. Volgende week publiceert Jan Wietsma de volgende aflevering. In een half jaar is de (accountancy)wereld toch wel flink veranderd.

lees hier alle afleveringen

Aflevering 1. Professional in de knel: Maar toch kies ik nu voor mijn kind

Aflevering 2. Bepalingen NV-COS 240. Even vroeg ze zich af of ….

Aflevering 3. Eerst de jaarrekening, daarna praten we wel verder

Aflevering 4. Ambitie en generaties

Aflevering 5. Vriend…?

Aflevering 6: Burn-out

Aflevering 7. ‘Sinds kort ben je miljonair. Op papier dan…’

Aflevering 8. Virus

Aflevering 9. As good as new, maar waar vandaan?

Aflevering 10: Filewerkzaamheden

Aflevering 11. Moreel kompas

Aflevering 12. De drie A’s, overgewaardeerd?