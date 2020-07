De accountant die geen accountant bleek te zijn

‘Accountant Van Ofwegen benoemd tot CFO Vattenfall Nederland’, kopte Accountancy Vanmorgen afgelopen vrijdag. Want ‘transfernieuws’ wordt over het algemeen goed gelezen, ook als een accountant niet meer in zijn oorspronkelijke vakgebied werkzaam is. We zijn allemaal nieuwsgierig naar hoe anderen het doen, accountants zijn daar geen uitzondering op. Dus toen de energieleverancier een persbericht naar buiten bracht waarin stond dat de nieuwe CFO Alexander van Ofwegen ervaring heeft als gecertificeerd accountant en financieel manager dachten we bij Accountancy Vanmorgen: dat nemen we mee als nieuwtje.

Totdat de NBA vrijdag aan de lijn hing, kort nadat het Vattenfall-bericht in de dagelijkse AV-lunchupdate was opgenomen. ‘Deze meneer is niet in het NBA-register opgenomen en mag zich dus ook geen accountant noemen. Dan zou je nog kunnen denken dat hij in het verleden accountant is geweest, maar ook dat is niet het geval.’ Vreemd, was de reactie aan beide kanten van de lijn. Waarom zou een bedrijf als Vattenfall zo’n onjuistheid naar buiten brengen? Toch geen gevalletje van een opgepoetst CV?

Eerst maar eens het bericht offline halen en uitzoeken hoe het zit dus, want berichtgeving op Accountancy Vanmorgen moet uiteraard correct zijn. Wat blijkt? De nieuwe Vattenfall-CFO heeft de internationale opleiding Certified Management Accountant (CMA) afgerond aan de VU Amsterdam. De masteropleiding wordt vaak gepresenteerd als het internationale alternatief voor opleidingen voor Register Controller. “Ik heb je email met Alexander van Ofwegen besproken en n.a.v. je email heeft hij mij gevraagd het persbericht iets aan te passen”, mailt een woordvoerder van het bedrijf naar aanleiding van de verwarring. “De zin ‘.. ervaring als gecertificeerd accountant en financieel manager..’ hebben we aangepast naar ‘…ervaring als internationaal gecertificeerde management accountant en financieel manager…’ Zo voorkomen we verdere verwarring, ik ga ervan uit dat het zo correct verwoord is.”

De NBA denkt daar echter anders over en wijst het bedrijf er in een e-mail op dat iemand die zich accountant noemt toch echt in het NBA-register opgenomen moet zijn: “In dat verband merken wij op dat het gebruik van de benaming ‘accountant’, ook in samenstellingen, op grond van de Wet op het accountantsberoep (art. 41) is voorbehouden aan degenen die zijn ingeschreven in het accountantsregister. Iemand die de opleiding tot CMA heeft afgerond mag dus de benaming accountant in het geheel niet gebruiken (tenzij diegene natuurlijk ook is ingeschreven in het accountantsregister). Tegen die achtergrond vinden wij dat er in het persbericht toch nog sprake is van een tekst die de indruk wekt dat de heer Van Ofwegen accountant is of is geweest. Wij verzoeken u dan ook om het persbericht nader aan te passen.”

Vattenfall gehoorzaamt uiteraard braaf, een woordvoerder laat weten dat Van Ofwegen volgens het persbericht inmiddels ‘ervaring als CMA’ heeft en niet langer ‘als internationaal gecertificeerde management accountant’. De verwarring zit natuurlijk in het internationale karakter van de CMA-opleiding. De Engelse accountant is immers een boekhouder of controller, de accountant (met beschermde titel) zoals we die in Nederland kennen is daar een auditor. Je zou denken dat CMA-opleiders en -opgeleiden op de hoogte zijn van de regels rond titelgebruik, maar blijkbaar is dat niet altijd het geval. Met als gevolg dat een accountant bij nader inzien toch geen accountant blijkt te zijn…

MH