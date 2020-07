Update Besluit heffing privégebruik auto en toepassing BUA

Het Besluit heffing privégebruik auto en toepassing BUA van 11 juli 2012 is geactualiseerd. De laatste wijziging dateert van 20 december 2019.

Dit besluit gaat over de vaststelling van btw die is verschuldigd voor het privégebruik van (ook zakelijk gebruikte) auto’s.

Het besluit bevat onder meer een goedkeuring in § 2.2. om de wegens privégebruik verschuldigde btw per auto vast te stellen via een forfaitaire berekening. Deze goedkeuring geldt zowel voor ondernemers die zelf een auto voor privédoeleinden gebruiken als voor ondernemers die aan hun werknemers een auto mede voor privédoeleinden ter beschikking stellen. Onder gebruik voor privédoeleinden valt (voor werknemers en ondernemers) ook het woon-werkverkeer.

Naast tekstuele aanpassingen zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt:

De goedkeuring in § 2.2 bij een van het kalenderjaar afwijkend boekjaar, is vervallen vanwege de aanpassing van artikel 13, vierde lid, Wet op de omzetbelasting 1968.

Ook is in § 2.2 het arrest van de Hoge Raad van 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:713 verwerkt.

verwerkt. Verder is in § 2.2 verduidelijkt in welk geval toepassing van het forfait ertoe kan leiden dat méér is verschuldigd dan de in dat jaar in aftrek gebrachte btw voor de desbetreffende auto(‘s).

In § 2.4 zijn de begrippen ‘gemaakte kosten’ en ‘afschrijvingskosten’ verduidelijkt.

In verband met het tijdsverloop zijn § 3.2. (Verbindendheid BUA) en § 3.3. (Aftrekcorrectie voor privégebruik auto (situatie tot 1 juli 2011) vervallen.

Besluit Heffing privégebruik auto en toepassing BUA van 25 juni 2020