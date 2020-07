Loonaangifte niet te verwerken na afvoer LH-nummer

De Belastingdienst kan een loonaangifte niet verwerken als je deze indient nadat het loonheffingennummer is afgevoerd. De werkgever ontvangt dan een brief. Uit de praktijk blijkt dat niet altijd duidelijk is tot wanneer je nog aangifte loonheffingen moet doen nadat je hebt doorgegeven dat het loonheffingennummer afgevoerd mag worden.

Als de Belastingdienst het verzoek om afvoer van het loonheffingennummer heeft ontvangen, krijgt de werkgever de brief ‘Mededeling loonheffingen intrekking aangiftebrief’. In deze brief staat per wanneer je geen aangifte loonheffingen meer hoeft te doen.

Dien je na deze datum nog een aangifte in, dan kan de Belastingdienst de aangifte niet verwerken. De werkgever ontvangt in dat geval de brief ‘Mededeling loonheffingen onverwerkbare aangifte’.

Informeer bij de werkgever naar de brief ‘Mededeling loonheffingen intrekking aangiftebrief’. Als hij deze brief niet ontvangen heeft, kan hij een duplicaat aanvragen via de Belastingtelefoon.

Betaling na afvoer LH-nummer

Als de werkgever na afvoer loonheffingennummer nog een uitbetaling over een periode dat er geen aangifteplicht was, moet je de werkgever opnieuw aanmelden. Je kunt hiervoor een brief sturen naar het belastingkantoor. Nadat je de ‘Aangiftebrief Loonheffingen’ hebt ontvangen kun je de aangifte voor de nabetaling indienen.

Meer informatie over einde inhoudingsplicht vind je in Stap 15 Einde van inhoudingsplicht of

dienstbetrekking in Handboek Loonheffingen.