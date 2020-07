Administratiekantoor laat theaterklant optreden voor personeel

Wat doen accountants en boekhouders om hun klanten in deze lastige coronatijd te steunen? Administratiekantoor Van Mierlo uit Zaandam liet woensdag de lokale theaterschool voor de deur optreden.

Culturele sector lijdt

Het administratiekantoor met negen medewerkers heeft een aantal klanten uit de culturele sector. ‘We zien dat ze het heel zwaar hebben omdat ze nog steeds heel weinig mogen,’ vertelt belastingadviseur/administrateur Susan Noordijk. ‘Een van onze klanten heeft een klein theater waar het gewoon onmogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Gelukkig zijn het van nature hele creatieve mensen, dus ze verzinnen van alles om toch theater te kunnen maken.’

Leuk initiatief

Ook de lokale theaterschool bedacht een creatieve oplossing nu de jaarlijkse eindvoorstelling niet mag doorgaan. Theaterschool Theatermijn verspreidde een flyer een korte voorstelling te geven. ‘Theater Thuisbezorgd’ noemen ze het. Noordijk: ‘We vonden dit een leuk idee en hebben Theatermijn uitgenodigd. Het is belangrijk om in contact te blijven met klanten en ook om kennis te nemen van nieuwe initiatieven. Woensdagmiddag heeft het gezelschap een korte voorstelling gegeven op de parkeerplaats. De krant noemde het een alternatief voor de vrijdagmiddagborrel, maar dat zijn niet onze woorden. Wij hebben gewoon met het hele kantoor naar een voorstelling van jonge toneelspelers zitten kijken en dat was hartstikke leuk om te zien. De eerste scene ging over de liefde, in de tweede scene was de liefde bekoeld en kwam er zelfs een lijk uit de auto.’

Houden zich staande

Noordijk vindt het moeilijk te zeggen hoe de culturele sector in Zaandam uit de crisis zal komen. ‘Vooralsnog houden onze culturele klanten zich staande. Ik zie dat men creatieve oplossingen verzint om het hoofd boven water te houden. Maar hoe dat zal zijn als de coronacrisis nog lang aanhoudt, durf ik niet te zeggen.’