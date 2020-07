Accountant Bennie Wijnne wordt wethouder in Barneveld

Accountant Bennie Wijnne is voorgedragen door de SGP als wethouder in de gemeente Barneveld. Wijnne (60) zit momenteel nog in de Statenfractie van de SGP en woont in Barneveld, waar hij eerder ook al gemeenteraadslid was.

SGP-wethouder Aart de Kruijf vertrekt na ruim 15 jaar als wethouder in de Gelderse gemeente omdat hij dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. “Ik zou zeggen: van harte aanbevolen”, meldde hij volgens de Barneveldse Krant deze week over zijn opvolger. “Door zijn jarenlange en brede politieke ervaring en zijn inzet voor het landelijk gebied, is hij een uitstekende kandidaat voor de opvolging van wethouder De Kruijf”, laat de SGP-fractie bovendien weten.

Bennie Wijnne

Wijnne is AA en heeft veel (lokale) politieke ervaring, aangezien hij tussen 1995 en 2003 ook al raadslid in de gemeente Oldebroek was. Tot voor kort werkte hij nog als accountant/mediator bij Vallei Accountants in Barneveld, dat tot een overname in 2017 Westeneng Accountants + Adviseurs heette. Daar werkte de SGP’er sinds 2002. Wijnne begon zijn loopbaan bij Countus, waar hij in 1979 begon als assistent-accountant en in 2002 afscheid nam als directeur.

Foto: Twitter/Bennie Wijnne