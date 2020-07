TOFA en werknemers buiten flexvangnet

Volgens het UWV hebben (uitzend)werknemers waarbij bijvoorbeeld het vakantiegeld in april wordt uitgekeerd, ondanks dat zij verder (vrijwel) geen inkomen hebben in maart, april en mei geen recht hebben op de TOFA. Het kan volgens minister Koolmees inderdaad voorkomen dat werknemers die onder de doelgroep van de TOFA vallen geen aanspraak kunnen maken op de TOFA. Dat antwoordt de minister op Kamervragen over werknemers die buiten het flexvangnet vallen en geen aanspraak kunnen maken op TOFA.

De TOFA is de enige uitvoerbare regeling waarmee binnen korte tijd flexwerkers tegemoet konden worden gekomen, schrijft Koolmees. UWV bepaalt op basis van gegevens in de polisadministratie of iemand recht heeft op TOFA. Dat maakt dat de TOFA snel kon worden ingevoerd, maar het leidt er ook toe dat de TOFA niet altijd gericht is.

Voorbeelden

Bijvoorbeeld mensen die in april een hoger SV-loon hebben dan 550 euro vanwege uitbetaling van het vakantiegeld en daardoor géén recht hebben op TOFA. Of mensen laten in februari hun vakantiedagen uitbetalen en voldoen daardoor wél aan de voorwaarden voor TOFA omdat hun SV-loon boven het drempelbedrag van 400 euro uitkomt.

De eenvoud van het systeem kan soms willekeurige uitkomsten opleveren en dat kan onrechtvaardig voelen. Dat was een van de redenen waarom de minister ernstige twijfels had over de invoering van de regeling.

Coulance

Over de situatie waarin door uitbetaling van vakantiegeld een SV-loon hoger dan 550 euro in de polisadministratie staat, heeft de minister met UWV afgesproken dat UWV coulant handelt. Dit betekent dat aanvragers in bezwaar alsnog TOFA toegekend kunnen krijgen als ze voldoen aan de overige voorwaarden.

Geen salaris in februari

UWV heeft 938 aanvragen die zijn afgewezen omdat er geen loonaangifte is gedaan in februari nader onderzocht. 162 personen blijken volgens de polisadministratie geen inkomen te hebben in februari, maar hebben in maart wel een inkomen hoger dan 400 euro. Hier zou sprake kunnen zijn van aangifte over een vier-wekenperiode waarbij de uren aan februari toegerekend kunnen worden. Misschien is hier sprake van mensen die in maart het salaris hebben ontvangen van de gewerkte uren in februari.

Mocht iemand wiens aanvraag is afgewezen in bezwaar van mening zijn dat dit het geval is en voldoet diegene aan de overige voorwaarden, dan zal UWV bekijken of er toch grond is om de TOFA toekennen.

Polisadministratie

Op basis van de polisadministratie is een grove inschatting te maken van wie recht zou kunnen hebben op TOFA. Zichtbaar is wie welk bedrag heeft ontvangen in februari en april. Er is echter geen koppeling met andere systemen die uitkeringsaanvragen registreren, zoals WW, ZW en bijstand.

Als iemand al een andere uitkering heeft aangevraagd komt hij niet in aanmerking voor TOFA. Ook is de TOFA alleen bedoeld voor mensen voor wie de tegemoetkoming noodzakelijk is om rond te komen.

Aanvragen t/m 26 juli

Tot en met 6 juli zijn 16.690 aanvragen ontvangen. Gezien het beperkte aantal aanvragen heeft de minister besloten de aanvraagtermijn met twee weken te verlengen. TOFA is dus nog tot en met zondag 26 juli aan te vragen bij UWV (in plaats van tot en met 12 juli).

Alle informatie over TOFA op UWV.nl

Beantwoording Kamervragen over werknemers die buiten flexvangnet vallen