Provincie Utrecht mist deadline jaarrekening, vandaag d-day

Het is de Provincie Utrecht woensdag niet gelukt de jaarrekening over 2018 en 2019 goedgekeurd te krijgen door accountant PwC. De hoop is dat het vandaag wel lukt.

Soap in vele afleveringen

Was er sprake van een televisiesoap geweest, dan had het een mooie cliffhanger genoemd kunnen worden. Zou het de provincie lukken de deadline van woensdag 15 juli te halen? ’s Ochtends werd duidelijk dat accountant PwC nog niet klaar was. ‘Er zijn op het laatst nog wat hobbels. We willen stug door werken tot het af is’, zei Martine Koedijk, partner bij PwC, in een vergadering van de Financiële Audit Commissie. Wat er nog gedaan moest worden, zei Koedijk niet. Een extra vergadering op woensdagavond moest duidelijkheid verschaffen, maar die kwam er niet.

Financiële perikelen

De soap gaat terug tot 2017. De jaarrekening over dat jaar kwam anderhalf jaar te laat door het grootschalige onderzoek naar de niet-verantwoorde 12,2 miljoen van de Uithoflijn. Daardoor liep het afschrift van 2018 ook een forse vertraging op. Toenmalig accountant EY gaf aan de controlewerkzaamheden daarvan pas voorjaar 2020 weer op te kunnen pakken. Volgens de accountant kwam dat mede door de slechte kwaliteit van de stukken die de provincie in 2019 had aangeleverd. De verantwoordelijke gedeputeerde Robert Strijk ging hiermee niet akkoord en verving EY door PwC, die aankondigde meteen te beginnen. Het op tijd aanleveren van jaarrekeningstukken was voor Strijk topprioriteit, omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken al meerdere keren de provincie op de vingers tikte. Uitbetalingen van miljoenen uit het provinciefonds zijn als gevolg daarvan al eens tijdelijk opgeschort.

Positief saldo 38 mln

De concept jaarrekeningen die naar Provinciale Staten zijn gestuurd, sluiten met een positief resultaat van 5 miljoen euro in het jaar 2018 en 33,2 miljoen euro in het jaar 2019. In de jaarrekening is terug te zien dat verschillende factoren een rol hebben gespeeld bij totstandkoming van het resultaat. Zo zijn verscheidene lasten lager uitgevallen dan vooraf geraamd. Daarnaast werden sommige budgetten niet uitgegeven vanwege vertraging of uitstel van projecten. Ook viel op dat er minder is gebruikt voor subsidies. Alles bij elkaar opgeteld komt dit op een bedrag van ruim 38 miljoen euro. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de reserves. Gedeputeerde Strijk stelt Provinciale Staten voor om bijna 19 miljoen euro te bestemmen voor een aantal voorstellen. Tot slot wordt het weerstandsvermogen van de provincie hoger, zodat wijziging van financiële risico’s vanwege de coronacrisis, opgevangen kunnen worden.

Vanmiddag 17:00 uur

Volgens Strijk heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaard dat de jaarrekeningen een dag mogen worden ingediend. De gedeputeerde zei dat de stukken woensdagmiddag af zouden zijn, met of zonder goedkeurend stempel. De meeste fracties wilden gisteren niet debatteren over stukken zonder akkoord van de accountant. Vandaag is er een extra vergadering, als álle stukken er om 17.00 zijn, maar dan is er echt reces. De gebrekkige financiële administratie van de provincie is al jaren een achilleshiel van de organisatie. De provincie staat sinds januari onder verscherpt toezicht van Binnenlandse Zaken. Formeel kan het Rijk deze situatie handhaven, ook al geeft PwC vandaag een goedkeurende verklaring af.

foto: Rebke Klokke