Rechter tikt af, Apple verdient 14 miljard

In 2016 oordeelde de Europese Commissie dat Ierland 14 miljard euro moest innen bij Apple. De techgigant zou belasting hebben ontweken. De Europese rechter stelde gisteren dat dit niet bewezen is.

Met succes in beroep

In 2016 stelde de Europese Commissie dat het extreem lage belastingtarief in Ierland een vorm van staatssteun aan Apple was. Staatssteun is in de EU verboden en daarom moest Ierland alsnog 13 miljard (plus 1 miljard rente) van het Californische bedrijf vorderen. Zowel Apple als Ierland gingen in beroep en met succes. De Europese rechtbank zei woensdag dat ‘de Europese Commissie er niet in is geslaagd om aan te tonen dat er een voordeel was’ en dat ‘ze dus ten onrechte hebben geconcludeerd dat Apple een economisch voordeel had en staatssteun kreeg’. Ook wordt de Commissie op haar vingers getikt omdat deze volgens het Hof verkeerd handelde door Apple op deze manier te beschuldigen van het krijgen van staatssteun (in de vorm van een belastingvoordeel). In een statement laat de techgigant weten dat het niet ging over hoeveel belasting er betaald moest worden, maar puur om het feit of dit ook had gemoeten.

6,6 miljard

De techgigant betaalt al sinds 1980 een deel van de belasting in Ierland. Net als veel andere Amerikaanse bedrijven met buitenlandse vestigingen worden ze regelmatig beschuldigd van belastingontduiking. Tot 2010 viel dat wel mee, maar de afgelopen tien jaar heeft Apple zijn fiscale heffing in toenemende mate naar het buitenland verplaatst. In 2018 en 2019 betaalde Apple meer belasting buiten de VS dan in de vijftien jaar daarvoor bij elkaar. In 2019 ging het om een bedrag van 6,6 miljard euro.

Beroep mogelijk

De Commissie kan nog bezwaar aantekenen, maar onduidelijk is of dit ook gaat gebeuren. In een statement laat de Commissie weten het nieuwe oordeel te zullen bekijken en vervolgens bedenken of het in beroep gaat.