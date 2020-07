Belastingdienst waarschuwt voor valse betaalverzoeken

Criminelen proberen mensen te bedriegen met betaalverzoeken via mails, sms-berichten, brieven en telefoontjes die zogenaamd van de Belastingdienst zijn. De Belastingdienst waarschuwt om je niet laten misleiden door de valse betaalverzoeken en zet op een rij wat je kunt doen:

Bericht controleren

Wil je controleren of een bericht echt van de Belastingdienst komt? Log in op de portalen van de fiscus, zoals Mijn Belastingdienst en Mijn toeslagen. Check daarbij altijd of je in de adresbalk ‘https://’ ziet staan en het webadres klopt. Dan weet je zeker dat je berichten leest die de Belastingdienst heeft verstuurd.

Rekeningnummer controleren

Betaal nooit zomaar. Het meest gebruikte rekeningnummer van de fiscus is NL86INGB0002445588, maar de Belastingdienst heeft ook andere nummers. Dus controleer eerst of een rekeningnummer echt van de Belastingdienst is.

Verdachte bericht melden

Vermoed je dat je een valse e-mail, een vals sms-bericht, een valse brief of een vals telefoontje hebt ontvangen? Dan de Belastingdienst dit aan hen te melden via: