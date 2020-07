Minder loonstijging en weinig cao-akkoorden

De gemiddelde loonafspraak bedroeg in juni-akkoorden 1,9 procent. Dit is veel lager dan de 3,0 procent die voor de coronacrisis nog werd afgesproken.

Het aantal cao-akkoorden was met 9 historisch laag. Normaal gesproken is juni met gemiddeld 43 nieuwe cao’s de drukste maand van het jaar. Dit meldt werkgeversvereniging AWVN in haar cao-maandbericht.

Tot dusver werden in 2020 107 cao’s gesloten. In een normaal jaar zijn dat tot en met juni 221 nieuwe contracten. Sinds half maart ligt het cao-overleg in de meeste bedrijven en bedrijfstakken stil.

AWVN verwacht dat vooral in de marktsector de maandgemiddelden de komende tijd verder zullen dalen.

Kerncijfers

Loonafspraken juni gemiddeld 1,9 procent

Loonafspraken 2019 gemiddeld 2,8 procent

Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,8 procent

Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019

Aantal nieuwe cao-akkoorden in juni: 9

Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand juni: 43

Aantal aflopende cao’s in 2020: 396 voor 2,4 miljoen werknemers

Aantal vernieuwde cao’s die in 2020 ingaan: 112 voor 1,1 miljoen werknemers

Contractloonstijging

De gemiddelde contractloonstijging in 2020 bedraagt 2,8 procent op twaalfmaandsbasis, hetzelfde niveau als in 2019. Achter dit gemiddelde zitten hoge afspraken gemaakt vóór het uitbreken van de coronacrisis, hoge afspraken ná de coronacrisis in publieke sectoren en lagere afspraken ná de coronacrisis in marktsectoren.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn 27 akkoorden gesloten voor bijna 500.000 werknemers. De gemiddelde contractloonstijging in die akkoorden ligt met 2,3 procent een stuk lager dan het jaargemiddelde.

In de marktsector is de dalende trend in de contractloonstijging de laatste maanden veel scherper dan in publieke sectoren. De 20 marktakkoorden voor ruim 200.000 werknemers die sinds half maart zijn afgesloten, kennen een gemiddelde contractloonstijging van 1,8 procent op twaalfmaandsbasis.

De relatief hoge loonafspraken in de publieke sectoren (3,6 procent) zijn een gevolg van eerder – vóór de coronacrisis – gemaakte begrotingsafspraken en een gevolg van maatschappelijk klimaat.

Bron: AWVN