‘Werkgever: wees niet laks met coronaregels’

Een op de vijf werknemers geeft aan dat hun werkgever steeds lakser omgaat met de coronaregels. Dit blijkt uit onderzoek van het CNV onder 2.500 werkenden. Bij werkenden in de industrie (29 procent), ICT (24 procent) en in de zorg (24 procent) is dit het hoogst.

“Het aantal coronabesmettingen stijgt wereldwijd sneller dan ooit. Sinds 1 juli kwamen er 2,5 miljoen nieuwe coronagevallen bij. In Spanje gingen twee regio’s weer opnieuw in lockdown. Het gevaar is dus nog lang niet geweken”, aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

“In dit licht is het vreemd dat nu zoveel werkgevers lakser omgaan met coronaregels. We roepen hen op om zich te blijven houden aan de richtlijnen.”

Publieke sector



Bijna 1 op de 5 werkenden (19 procent) voelt zich daarnaast niet veilig op het werk tegen coronabesmettingen, zo blijkt ook uit het onderzoek. Uitschieters zijn te vinden in de publieke sector. Van degenen die bij de landelijke overheid werken, voelt 29 procent zich onveilig. In de gezondheidszorg is dit 35 procent en in het onderwijs 21 procent.

Fortuin: “Juist van de sectoren waarbij we het goede voorbeeld verwachten, voelen medewerkers zich het meest onveilig. Ook voor deze sectoren geldt dat de werkplek veilig moet zijn. Zeker gezien de zware verantwoordelijkheid die veel mensen in deze sector dragen. Tijd dat de overheid zelf een veilige werkplek garandeert.”

Vakantietijd



Nu de vakantietijd aanbreekt, zijn de coronarichtlijnen belangrijker dan ooit. 1 op de 3 werkenden verwacht een nieuwe coronagolf als hun collega’s terugkeren van het buitenland, blijkt uit eerder ledenonderzoek van CNV.

“Juist daarom moet de werkplek nu veilig zijn. We roepen werkgevers op om, zeker met alle vakantieterugkeerders, de touwtjes weer strakker in handen te nemen. De werkvloer moet geen broeinest zijn voor een tweede besmettingsgolf in Nederland”, stelt Fortuin.

CNV-onderzoek Veilige werkplek