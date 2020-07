Rouw op de werkvloer: een handreiking

Het CNV heeft een handreiking over rouw op de werkvloer gepubliceerd. Een op de tien werknemers die een dierbare heeft verloren krijgt een burn-out door de combinatie rouw en werk.21 procent krijgt te weinig steun van zijn werkgever om goed te kunnen functioneren. Een kwart kan langere tijd niet goed functioneren.

Dit blijkt uit onderzoek van het CNV onder een representatieve groep van 1.100 werkenden. CNV heeft een rouwhandreiking voor werkgevers gepubliceerd.

Ziekmelding

Bijna de helft (44 procent) heeft de afgelopen 10 jaar een dierbare verloren. 33 procent heeft zich kort ziekgemeld, 9 procent heeft zich voor langere tijd ziekgemeld. 16 procent moest vakantiedagen opnemen omdat hij/zij niet kon functioneren. 26 procent is weer te snel aan het werk gegaan.

Enorme impact



“Rouw heeft een enorme impact op de werkvloer. Miljoenen werkenden krijgen ermee te maken. Maar er is nog weinig voor hen geregeld. We vragen werkgevers om rouwende medewerkers goed te ondersteunen. Om (langdurige) uitval te voorkomen. Medewerkers die zich ondersteund weten in zware periodes zijn loyaler en melden zich minder ziek”, aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Rouwverlof



De helft van de rouwende werkenden vindt de huidige regelingen voor rouwverlof onvoldoende. 51 procent staat achter een flexibel opneembaar rouwverlof van ongeveer twee weken. Fortuin: “Er is geen blauwdruk voor rouwende medewerkers. Maar een flexibel rouwverlof kan helpen. Al is het maar om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen en bespreekbaar te maken bij werkgevers.”

Partner of kind



Het CNV vraagt werkgevers extra alert te zijn op werknemers die een partner of kind verliezen.

“De klap is bij deze groep enorm. 73 procent kon langere tijd niet goed functioneren. 33 procent meldde zich voor langere tijd ziek. 23 procent kreeg een burn-out en 14 procent raakte de baan kwijt omdat ze niet meer goed konden functioneren door rouwverwerking”, aldus Fortuin.

Handreiking



85 procent van alle ondervraagden juicht een handreiking toe, blijkt uit het onderzoek.

“De handreiking biedt persoonlijke verhalen en veel praktische adviezen. Elke werkgever moet deze handreiking op zijn bureau hebben”, stelt Fortuin.

Handreiking Hoe werkt rouw? Rouw op de werkvloer

Meer lezen over rouw op de werkvloer? Kijk dan op de pagina Rouw op het werk van CNV.