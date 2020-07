Weinig coronaleningen verstrekt aan kleine ondernemers

Van alle ondernemers die een kleine lening van € 10.000 tot € 50.000 nodig hebben om de coronacrisis door te komen, heeft nog maar 2,5% ook daadwerkelijk een lening gekregen, meldt de NOS. Die baseert zich op cijfers van Qredits en bankenvereniging NVB.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat schat dat zo’n 60.000 ondernemers een bescheiden lening nodig hebben, maar tot nu toe hebben er nog maar 1.500 geld gezien. Eind mei is de Klein Krediet Corona (KKC)-garantieregeling in het leven geroepen, waarbij de overheid voor 95% garant staat. De pot is € 750 miljoen groot. Maar er is nog maar € 30 miljoen uitgeleend aan circa 800 bedrijven. Wie is afgewezen, kan nog terecht bij Qredits, die van overheidswege € 25 miljoen heeft ontvangen. Via dat kanaal is € 10,5 miljoen uitgeleend aan 730 ondernemers. Volgens Qredits worden twee van de drie aanvragen afgewezen.

Golf in het najaar

Het ministerie tast in het duister omtrent de reden van het lage aantal leningen; de NVB denkt dat veel bedrijven op dit moment nog genoeg hebben aan andere steunmaatregelen. Qredits en de NVB verwacht in het najaar nog een golf van aanvragen voor leningen. Dan lopen enkele steunmaatregelen af en moeten uitgestelde betalingen soms met terugwerkende kracht alweer terugbetaald worden.