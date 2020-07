Gewapende overval op woning accountant en zijn gezin

Drie gemaskerde mannen hebben in de nacht van maandag op dinsdag de woning in Soest van een 49-jarige accountant en zijn vrouw en drie kinderen overvallen. De drie overvallers doorzochten rond 2.00 uur het vrijstaande huis aan de Van Straelenlaan en bedreigden daarbij de bewoners.

Flinke buit

De overvallers wisten te ontkomen en maakten voor ongeveer 30.000 euro aan sieraden, geld en andere waardevolle spullen buit, schat de accountant. De man zag hoe een van de daders het pistool voor zijn neus laadde en op hem richtte. Hij werd vastgebonden en opgesloten op zolder met zijn vrouw en jongste zoon van twaalf jaar, vertelt hij aan regionale media. “Ik schrok rond twee uur wakker en brulde toen er twee mannen in onze slaapkamer stonden. Een derde kroop nog door het openstaande raam naar binnen. Ze waren via het dakje van de uitbouw geklommen en deinsden niet terug door mijn gegil. ’Geef geld of ik schiet’ werd er geroepen.”

Onderzoek politie

De politie doet onderzoek en is uiteraard op zoek naar de overvallers. “Het zijn jonge mannen van tussen de 20 en 25 jaar oud. Ze droegen donkere kleding en hadden hun gezichten bedekt. Eén droeg een zwarte trainingsbroek met drie witte strepen.”

Bron: RTV Utrecht/Gooi en Eemlander