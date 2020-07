KPMG: durfkapitalisten blijven ondanks corona fors investeren in startups

Durfkapitalisten blijven ondanks de coronacrisis flink investeren in Europese startups. In de eerste zes maanden van dit jaar werd voor een bedrag van $ 19,9 miljard in startups geïnvesteerd. Dat is $ 1,1 miljard meer dan in de laatste zes maanden van 2019. Dit blijkt uit de Venture Pulse, onderzoek van KPMG naar de wereldwijde investeringen in startups.

Transacties

Het aantal transacties liep echter wel fors terug, van 1.383 in de laatste zes maanden van vorig jaar naar 1.062 in het eerste halfjaar van 2020. De aandacht van investeerders ging met name uit naar de meer volwassen startups, die minder risico met zich meebrengen. De meest opvallende investeringen in Europa in de afgelopen drie maanden waren de kapitaalinjecties in het Britse Deliveroo ($ 575 miljoen), in het Duitse N26 ($ 570 miljoen) en het eveneens Duitse Lilium ($ 270 miljoen).

Wereldwijde investeringen

Wereldwijd werd in het eerste halfjaar van 2020 voor een bedrag van bijna 127 $ miljard in startende ondernemingen geïnvesteerd. Dat is iets minder dan de totale investering van $ 136 miljard in de laatste zes maanden van 2019. Ook wereldwijd daalde het aantal transacties in deze perioden aanzienlijk, van 13.404 tot 10.126. In Nederland vonden in de afgelopen zes maanden 90 transacties plaats met een waarde van $ 560 miljoen. In het laatste halfjaar van 2019 waren dit 113 investeringen met een waarde van $ 707 miljoen.

Bron: KPMG