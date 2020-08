Kamerleden willen dat uitstel ook geldt voor betaling BTW na storing bij fiscus

Ondernemers kregen vorige week uitstel voor hun BTW-aangifte vanwege een storing bij de Belastingdienst, maar de betaling van de aangifte moest wél tijdig geschieden. Kamerleden Helma Lodders (VVD), Pieter Omtzigt (CDA), Steven van Weyenberg (D66) en Eppo Bruins (CU) willen dat ondernemers ook uitstel krijgen van de betalingsverplichting. Zij hebben schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Vijlbrief.

‘Klopt het dat u alle ondernemers generiek uitstel verleend heeft tot 7 augustus voor het doen van btw-aangifte over het tweede kwartaal van 2020 en dat u voor een na 31 juli gedane btw-aangifte geen boete op zal leggen? Kunt u aangeven of dit uitstel ook geldt voor de betalingsverplichting? Zo nee, waarom niet?’, vragen de Kamerleden in hun brief.

Ook uitstel betaling

Vervolgens vragen zij: ‘Bent u bereid ervoor te zorgen dat ondernemers, die te laat aangifte doen, ook uitstel krijgen van de betalingsverplichting tot 7 augustus en geen boete op te leggen dan wel kwijt te schelden indien de betalingen geheel of gedeeltelijk niet voor 7 augustus hebben plaatsgevonden? Of gaat het kabinet dan op andere wijze voorkomen dat deze ondernemers gedupeerd worden? Zo nee, waarom niet?’

Tweet Pieter Omtzigt

Kamerlid Pieter Omtzigt wijdde er op Twitter nog een bericht aan. Hij schreef: ‘Let wel: dit zijn ondernemers die hun btw op tijd betalen. Zij hebben geen maanden Corona uitstel gevraagd. Het zou echt treurig zijn als juist deze groep straks boetes krijgt voor te laat betalen vanwege een mislukte software update van de belastingdienst.’