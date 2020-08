Aanvullend geboorteverlof aangeven in de loonaangifte

Een werknemer kan sinds 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof aanvragen. Hoe je dit geboorteverlof verwerkt in de aangifte loonheffingen lees je hier.

Het aanvullend geboorteverlof is voor partners van vrouwen die net bevallen zijn.

Een werknemer kan maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen als de partner net is bevallen. Hij krijgt dan een uitkering van UWV van 70 procent van het dagloon tot maximaal 70 procent van het maximumdagloon.

De werkgever ontvangt de uitkering van UWV en betaalt deze door aan de werknemer. UWV kan de uitkering ook rechtstreeks aan de werknemer betalen en draagt dan de loonheffingen af. Als een werknemer aanvullend geboorteverlof wil opnemen, vraagt de werkgever dit aan bij UWV.

Witte tabel

De uitkering voor aanvullend geboorteverlof is loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Je past de witte tabel toe.

Lage WW-premie

Een uitkering voor aanvullend geboorteverlof valt onder de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hiervoor geldt altijd de lage WW-premie.

Inkomstenverhouding

Als de werkgever de uitkering voor aanvullend geboorteverlof aan de werknemer betaalt, kun je in 2020 en 2021 kiezen hoe je dit verwerkt in de loonaangifte:

in een aparte inkomstenverhouding (verplicht vanaf 2022); in dezelfde inkomstenverhouding als het loon.

1 Aparte inkomstenverhouding

Voor de begin- en einddatum van de aparte inkomstenverhouding is het genietingsmoment van de uitkering van belang. Je verwerkt de uitkering in de aangifte(n) over het tijdvak waarin het genietingsmoment valt (of de genietingsmomenten vallen). Dit is het moment waarop de werkgever de uitkering betaalt.

Is sprake van een betaling in termijnen, dan loopt de inkomstenverhouding door tot en met de betaling van de laatste termijn van de uitkering.

2 Dezelfde inkomstenverhouding als loon

Je verwerkt de uitkering samen met het loon in de aangifte(n) over het tijdvak waarin het genietingsmoment valt (of de genietingsmomenten vallen).

Aanvulling op uitkering

Soms betaalt de werkgever nog een aanvulling op de uitkering voor aanvullend geboorteverlof. Deze aanvulling vermeld je in de inkomstenverhouding voor het reguliere loon.

Code soort inkomstenverhouding

Als je de uitkering aanvullend geboorteverlof aangeeft in een aparte inkomstenverhouding, dan is de Code soort inkomstenverhouding code 31 (Ziektewetuitkering).

Geef je de uitkering aan in dezelfde inkomstenverhouding als het loon, dan gebruik je de Code soort inkomstenverhouding die geldt voor het reguliere loon.

Code incidentele inkomensvermindering

Is het loon dat een werknemer ontvangt, samen met de uitkering, lager dan het overeengekomen loon in een aangiftetijdvak? Dan vul je Code incidentele inkomensvermindering ‘G’ in.

Je geeft de code op in de inkomstenverhouding van het reguliere loon. Dit is ook zo als je de uitkering aangeeft in een aparte inkomstenverhouding.

Let op: je gebruikt code ‘G’ alleen als het reguliere loon – samen met de uitkering aanvullend geboorteverlof en een eventuele aanvulling door de werkgever – in het aangiftetijdvak lager is dan het overeengekomen loon.

Als je code ‘G’ invult, berekent UWV een eventuele uitkering niet over dit lagere loon.

Verloonde uren

Je vermeldt het gebruikelijke aantal verloonde uren bij een uitkering aanvullend geboorteverlof.

Geef je de uitkering aanvullend geboorteverlof aan in een aparte inkomstenverhouding, dan vermeld je bij volledig verlof het gebruikelijke aantal verloonde uren in deze inkomstenverhouding.

Heeft de werknemer gedeeltelijk gewerkt in een aangiftetijdvak, dan vermeld je de verloonde uren die horen bij de gewerkte uren in de inkomstenverhouding voor het reguliere loon. Het restant verloonde uren vermeld je in de inkomstenverhouding voor de uitkering.

Contractloon, -uren en -indicaties

De volgende rubrieken wijzigen niet bij de opname van aanvullend geboorteverlof:

contractloon

contracturen

3 contractindicaties

Geef je de uitkering aan in een aparte inkomstenverhouding, dan vul je deze rubrieken voor deze inkomstenverhouding niet in.

Meer informatie en voorbeelden op Forum Salaris bij Handreiking ‘Hoe aanvullend geboorteverlof aangeven in aangifte?’