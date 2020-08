Bewust reizen in vakantietijd en thuisquarantaine

Ondernemingsorganisaties roepen hun leden en hun werknemers op om voor vertrek naar hun vakantiebestemming goed de reisadviezen te checken. Na bezoek aan een oranje of rood gebied is thuisquarantaine om verspreiding van het virus te voorkomen dringend aan te bevelen.

Eerder deed het kabinet al een oproep hiertoe. In een brief informeert minister De Jonge over de stappen die het kabinet zet rondom het advies tot thuisquarantaine voor reizigers die terugkeren uit landen of gebieden die een oranje reisadvies hebben vanwege de verspreiding van het coronavirus.

Loondoorbetaling?

Uit de brief:

“Het is belangrijk voor werkgevers en hun medewerkers om te weten dat het afreizen naar gebieden of landen waarvoor het reisadvies op het moment van vertrek al kleurcode oranje (of rood) heeft vanwege het coronavirus, effect kan hebben op het recht op loondoorbetaling.

Indien medewerkers als gevolg van hun vakantie naar zo’n gebied bij terugkomst niet hun werk kunnen doen door thuisquarantaine kan de werkgever besluiten gedurende deze periode het loon niet door te betalen. Werkgever en werknemer kunnen afspraken maken over de doorbetaling van het loon tijdens de quarantaineperiode. Als de medewerker (tijdens de quarantaineperiode) thuis werkt is er geen reden om het loon niet door te betalen.

De werkgever mag van de werknemer verwachten dat de werknemer vooraf het geldende reisadvies van de (vakantie)bestemming raadpleegt, in verband met mogelijke risico’s op besmetting ter plaatse en/of quarantaineverplichtingen (bij terugkomst).”

Geen tweede golf

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het belangrijk omdat we alleen zo een tweede golf van het coronavirus voorkomen. De organisaties schreven ook al een brief aan de leden met veel tips om samen met klanten en werknemers te zorgen dat het virus niet opnieuw kan opleven.

Thuisquarantaine

Een werknemer die afreist naar een gebied met code oranje of code rood moet 14 dagen in thuisquarantaine. Wanneer niet thuisgewerkt kan worden door de aard van het werk, kan dat gevolgen hebben voor de loondoorbetaling door de werkgever.

Als tijdens een reis de code van het gebied van geel naar oranje of rood wijzigt, dan is het zaak om dat gebied zo snel mogelijk te verlaten en in Nederland in thuisquarantaine te gaan. In dit geval behoudt de werknemer in principe het recht op loondoorbetaling tijdens de quarantaineperiode.

In overleg

Volgens de organisaties is het belangrijk om voor vertrek en tijdens de reis continu goed op te letten. Ga als werkgever en werknemer met elkaar in overleg bij twijfel, of om te kijken welke maatregelen kunnen worden genomen om thuiswerken mogelijk te maken als een gebied tijdens de vakantie oranje is geworden.

Veilig werken

De organisaties herhalen hun pleidooi om de sectorprotocollen, basisregels en de handreiking veilig werken te blijven volgen.

“Alleen zo houden we samen corona onder controle en voorkomen we nieuwe lockdowns en nog grotere economische schade.”