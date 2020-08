Ontslagaanvraag indienen bij langdurige ziekte: hoe dan precies?

Als een werknemer langdurig ziek is, dan kan dat een reden zijn voor de werkgever om een ontslagaanvraag in te dienen bij UWV. Hoe werkt dat precies?

Een werkgever kan bij UWV een ontslagvergunning aanvragen voor een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is (meer dan 104 weken) en voor wie de loondoorbetalingsverplichting is opgehouden.

Bij de ontslagaanvraag moet de werkgever de langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen onderbouwen.

UWV beoordeelt of de volgende vijf punten in de situatie van de werkgever gelden:

De werknemer kan door een ziekte of handicap zijn werk niet meer doen. De werknemer kan binnen 26 weken niet herstellen om zijn werk weer te kunnen doen. De werknemer kan binnen 26 weken zijn werk niet in aangepaste vorm doen. De werknemer kan binnen 26 weken niet worden herplaatst in een andere passende functie binnen de onderneming of groep. Ook niet met behulp van scholing. De wettelijke termijn van loondoorbetalingverplichting bij ziekte (meestal 104 weken) is voorbij.

Ontslagaanvraag indienen

Je vult het formulier ‘Aanvraag ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid’ in en uploadt het formulier via het werkgeversportaal. Pas als het formulier en de bijlage(n) compleet ingevuld bij UWV binnen is, kan UWV de aanvraag in behandeling nemen.

Let op: om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, heeft UWV ook een actuele verklaring van de bedrijfsarts nodig.

Je kunt de documenten uploaden in het werkgeversportaal. Let op: dit kan maar 1 keer.

Kun je niet alles in 1 keer uploaden en moet je nog documenten nasturen? Of krijg je van UWV bericht dat er informatie of documenten ontbreken, dan stuur je de ontbrekende stukken per post naar de vestiging van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening die de aanvraag behandelt. Welke vestiging dat is, staat in de brief die de werkgever van UWV krijgt.

Deskundigenadvies

Om te beoordelen of de aanvraag aan de toetsingscriteria voldoet, bekijkt UWV de ingebrachte stukken, waaronder de recente verklaring van de bedrijfsarts over de herstelprognose van de werknemer voor (aangepast) eigen werk. Wordt dit niet duidelijk genoeg, dan kan UWV een advies aan de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige vragen.

Dit advies gaat over de mogelijkheden die de werknemer heeft om te werken, gezien zijn medische situatie. En over de mogelijkheden om binnen 26 weken te werken in de eigen functie (of in aangepaste vorm) of in een andere passende functie, eventueel na het volgen van een opleiding. Meestal volgt UWV dit advies in de beslissing over de ontslagaanvraag.

Re-integratie

De werkgever moet de werknemer tijdens zijn ziekte helpen bij de re-integratie. Dit doet de werkgever door bijvoorbeeld samen met de werknemer een Plan van aanpak op te stellen of zijn werkplek aan te passen. Ondersteunt de werkgever de werknemer tijdens de eerste 2 jaar ziekte te weinig bij zijn re-integratie, dan kan UWV een loonsanctie geven. Dit betekent dat UWV de werkgever verplicht om het loon nog maximaal 1 jaar aan de werknemer te betalen. Het opzegverbod bij ziekte blijft in die periode dan gelden.

Handleiding ontslagaanvraag langdurige arbeidsongeschiktheid

Bron: UWV.nl