Over- en bijsluiters zorgen voor sterkste groei hypotheken in 5 jaar

Het aantal hypotheken groeide in het tweede kwartaal van 2020 30% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Voor het eerst werden meer hypotheken verstrekt aan over- en bijsluiters dan aan starters of doorstromers.

Dit meldt consultancybureau IG&H in hun hypotheekupdate. ‘De coronacrisis heeft nog geen negatief effect gehad op de hypotheekmarkt. We zien nog steeds een stijging in het aantal hypotheken voor starters en doorstromers. Met de grote stijging in het aantal hypotheken onder over- en bijsluiters lijkt het voor nu zelfs eerder een positief effect te hebben op de markt,’ aldus Joppe Smit van IG&H.

Over- en bijsluiters zorgen voor sterkste groei in 5 jaar

De hypotheekomzet van over- en bijsluiters nam in het tweede kwartaal van 2020 met 64% toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Ook het aantal hypotheken nam met 64% toe voor over- en bijsluiters. Voor zowel hypotheekomzet als aantallen is dit de sterkste groei in 5 jaar tijd. ‘Het lijkt erop dat veel mensen nu de tijd nemen om hun hypotheek te herzien, mogelijk in afwachting van een rentestijging, of die uitbreiden voor een verbouwing in deze coronatijd. Dat heeft een duidelijk positief effect op de hypotheekmarkt,’ zegt Smit.

Marktaandeel top 3 banken daalt tot historisch laag niveau

Het marktaandeel van ABN Amro, Rabobank en ING is dit kwartaal gedaald tot 45,6%. Dit is het laagste niveau sinds het begin van onze metingen in 2006. Banken leveren vooral sterk in onder de grote groep over- en bijsluiters. ING is voor het tweede kwartaal op rij de grootste daler.

Bron: https://www.igh.com/nl/hoogste-aantal-hypotheken-sinds-2008/