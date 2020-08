Compensatie transitievergoeding bij einde bedrijf en langdurige ziekte

UWV verzorgt per 2021 de uitvoering van de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens einde werkzaamheden van de onderneming. Deze regeling valt onder dezelfde wet als de compensatieregeling langdurig arbeidsongeschikten.

Minder dan 25 werknemers

Wanneer een ondernemer met minder dan 25 werknemers het bedrijf moet beëindigen wegens ziekte of pensionering, of wanneer hij/zij overlijdt dan wordt het personeel vaak ontslagen. De werknemers hebben dan recht op een transitievergoeding wat een grote financiële last kan zijn voor de ondernemer of voor zijn nabestaanden. De compensatieregeling zorgt voor verlichting van deze lasten.

De regeling is wettelijk verankerd in BW7:673e en in de Wet van 11 juli 2018 houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze regeling gaat in per 1 januari 2021. De tegemoetkomingen komen ten laste van het AWf.

Voor de ramingen gaat UWV uit van 1.650 werkgevers met gemiddeld 4 werknemers. Voor de vergoeding per werknemer wordt een bedrag van € 5.000 verondersteld. De jaarlijkse lasten bedragen dan €33 miljoen per jaar.

Compensatie bij langdurige ziekte

De compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is op 1 april 2020 ingegaan.

Deze wettelijke regeling compenseert werkgevers sinds 1 april 2020 voor verstrekte transitievergoedingen aan werknemers van wie de dienstbetrekking is geëindigd na langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze wet kent een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft geen invloed op de aanvraag compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Voor de aanvraag compensatie transitievergoeding is geen spoedprocedure. Aanvragen kunnen niet met voorrang worden beoordeeld, ook niet bij bijvoorbeeld financiële problemen door de coronacrisis. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kan de werkgever mogelijk helpen bij financiële problemen.

Aanvragen

De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer de werkgever compensatie kan aanvragen:

Is de transitievergoeding volledig betaald vóór 1 april 2020 ? Dan kan de werkgever de aanvraag doen tot en met 30 september 2020 .

? Dan kan de werkgever de aanvraag doen . Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020 , dan moet de werkgever de aanvraag doen binnen 6 maanden nadat de werkgever de transitievergoeding heeft betaald.

Structurele lasten

De structurele lasten voor deze compensatieregeling (ontslagen vanaf 1 april 2020) komen ten laste van het Aof. De eenmalige lasten horende bij de terugwerkende kracht komen ten laste van het AWf.

De structurele lasten voor de compensatieregeling worden voor 2020 en 2021 geschat op € 219 miljoen respectievelijk €297 miljoen. De raming voor 2020 is gebaseerd op 12.800 vergoedingen en een gemiddeld bedrag van €17.100 per vergoeding.

De raming voor 2021 is gebaseerd op 16.800 vergoedingen en een gemiddeld bedrag van € 17.700 per

vergoeding.

Eenmalige lasten

De eenmalige lasten horende bij de terugwerkende kracht voor de periode 1 juli 2015 tot en met 2019 zijn ten laste gebracht van het boekjaar 2019. Deze zijn geraamd op €1.180 miljoen. In 2020 heeft de terugwerkende kracht nog betrekking op de periode 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020.

Voor de geraamde lasten van €74 miljoen veronderstelt UWV dat 4.300 werkgevers een vergoeding krijgen van gemiddeld € 17.100.

Let op: het gaat bij beide compensaties niet om een uitkering maar om een vergoeding aan werkgevers of hun nabestaanden.

Bron: Juninota 2020 van UWV