Lage WW-premie – ingangsdatum na ondertekening contract?

Een werknemer krijgt op 1 juli een vast contract maar ondertekent pas op 15 juli. Vanaf wanneer geldt de lage WW-premie? Dit was de vraag die het Forum Salaris stelde in een peiling onder zijn lezers. 50 procent van de 329 deelnemers koos voor het juiste antwoord: per 1 augustus mag de werkgever de lage WW-premie toepassen.

Volledige vraag

Een werknemer krijgt op 1 juli een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd met vaste uren. De werkgever ondertekent direct maar de werknemer doet dit pas op 15 juli. Per wanneer geldt de lage WW-premie? De werkgever doet maandelijks aangifte.

1 juli (43 procent)

15 juli (8 procent)

1 augustus (50 procent)

Eerste dag aangiftetijdvak

De eerste dag van het aangiftetijdvak geldt als peildatum waarop je bepaalt of je de hoge of lage WW-premie moet toepassen. Die premie geldt dan voor het hele aangiftetijdvak.

De werknemer heeft op 1 juli het contract nog niet ondertekend. Op 1 juli voldoet de werkgever dus nog niet aan de voorwaarden voor toepassing van de lage WW-premie. Op peildatum 1 augustus is dit wel het geval. De lage WW-premie geldt vanaf de aangifte van augustus.

Bron: Forum Salaris