Corona schort investeringen bedrijven op

De coronacrisis zorgt bij veel bedrijven voor vertraging in de investeringen. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Ruim 43 procent van de ondernemers geeft aan dat geplande investeringen langzamer doorgevoerd of gestart zijn, stil liggen of geheel geschrapt zijn. Toch zijn er ook ondernemers (11%) die investeringen sneller doorvoeren, eerder starten of die ongepland zijn gaan investeren. 46 procent van de ondernemers meldt geen effect van de coronacrisis op de investeringen, of had überhaupt geen investeringen gepland.

Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW