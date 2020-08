De Zwitserse Belastingdienst gaat namen en bankgegevens met Nederland delen van Nederlanders die tussen 1 maart 2010 en 31 december 2015 een rekening hadden bij UBS in Zwitserland. Zo meldt het FD.

Het verzoek om de gegevens dateert al van 2017. In 2018 verviel het Zwitserse bankgeheim en begonm Zwitserland gegevens met buitenlandse overheden over bankrekeningen uit te wisselen. Deze week heeft Zwitserland het verzoek van Nederland uit 2017 ingewilligd om de namen en banksaldi van Nederlandse belastingplichtigen te verstrekken. De Belastingdienst in Nederland hoopt op deze manier verborgen vermogen te vinden. Gebeurt dit inderdaad dan kunnen de belastingplichtigen alsnog een belastingaanslag verwachten.

De Belastingdienst weet nog niet om hoeveel Nederlandse belastingplichtigen het gaat. Zij kunnen in ieder geval geen beroep doen op de inkeerregeling. Deze is namelijk in 2018 afgeschaft. Als de oorspronkelijke rekeninghouder is gestorven, moeten de erfgenamen tekst en uitleg geven over de bankrekening.

Bron: FD