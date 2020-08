Ondernemers hebben weer meer vertrouwen

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het derde kwartaal van 2020 sterk toegenomen ten opzichte van het vorige kwartaal. Ondernemers in de detailhandel zijn het meest positief gestemd, ondernemers in de horeca zijn nog altijd erg pessimistisch over hun situatie.

Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

Het ondernemersvertrouwen bereikte in het tweede kwartaal van 2020 door de coronacrisis het dieptepunt sinds de start van de meting eind 2008. In het derde kwartaal is het vertrouwen weliswaar hersteld tot -19,3, tegen -37,2 in het vorige kwartaal, maar het is nog altijd historisch laag. De toename van 17,9 is wel de grootste ooit gemeten.

Pessimisme blijft, maar neemt af

In alle bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen ten opzichte van het vorige kwartaal toegenomen. Op de detailhandel na blijft het sentiment echter nog steeds negatief. Het vertrouwen is het sterkst toegenomen bij de autohandel en –reparatie. Dit komt door de sterk verbeterde omzetverwachtingen. In de horeca zijn de ondernemers nog altijd het meest negatief. Negentig procent van de ondernemers verwacht in het tweede kwartaal een omzetdaling ten opzichte van een kwartaal eerder.

In de zakelijke dienstverlening, de sector waar de accountancy onder valt, steeg het ondernemersvertrouwen van -40,3 in het tweede kwartaal naar -25,3 in het derde kwartaal.

Bron: CBS