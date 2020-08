Het komt niet als een verrassing; ruim driekwart van de bedrijven in de horeca en de sector cultuur, sport en recreatie hebben over het eerste half jaar van 2020 verlies gedraaid. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

Bijna de helft van de ondernemers heeft het eerste halfjaar van 2020 afgesloten met winst. Ruim een kwart noteerde een negatief bedrijfsresultaat en 18 procent geeft aan geen noemenswaardige winst of verlies gemaakt te hebben. Ruim 41 procent van de bedrijven met 5 tot 20 werkzame personen geeft aan winst gemaakt te hebben. Bij grotere bedrijven ligt dit percentage hoger.

Cijfers wisselen per bedrijfstak

De cijfers over de eerste zes maanden van het jaar wisselen erg per bedrijfstak. In de horeca en de sector cultuur, sport en recreatie zijn veel ondernemers door de coronacrisis in de rode cijfers beland. De maatregelen tegen het coronavirus zorgden ervoor dat een groot deel van de omzet wegviel. Van de ondernemers in de cultuur, sport en recreatie noteerde slechts 4 procent een positief bedrijfsresultaat in het eerste halfjaar en zag 78 procent de cijfers in het rood lopen. In de horeca schreef 7 procent van de ondernemers zwarte cijfers en leed 77 procent verlies. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van tijdelijke financiële regelingen die de overheid biedt.

Bouw kent meeste winstgevende bedrijven

De bouw kent de meeste bedrijven die winstgevend zijn geweest in het eerste halfjaar. De doorlooptijden in de bouw zijn langer dan in andere sectoren. Hierdoor kan deze sector pas later in de conjunctuurcyclus te maken krijgen met de effecten van een crisis.

Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW