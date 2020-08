Verblijfkosten binnenlandse dienstreizen: welke bedragen zijn juist?

In de cao Rijk staan de vergoedingen voor ambtenaren op dienstreis. De bedragen in het Handboek Loonheffingen 2020 wijken echter af (zijn lager) dan de bedragen die in de cao staan. Welke bedragen zijn nu juist? Wat is leidend?

Voor binnenlandse dienstreizen kan de werkgever bedragen voor verblijfkosten, zoals ontbijt, gericht vrijgesteld vergoeden aan de werknemer. De Reisbesluiten binnenland en buitenland voor rijksambtenaren zijn door het in werking treden van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren op 1 januari 2020 komen te vervallen. De regels uit de reisbesluiten staan vanaf 1 januari 2020 in de cao Rijk. Inhoudelijk zijn geen wijzigingen beoogd.

Voor werknemers die wat uitgaven betreft vergelijkbaar zijn met ambtenaren op dienstreis, kunnen de vergoedingsregels uit de cao Rijk toegepast worden (Besluit van 17 december 2014).

Cao of handboek?

In de cao Rijk staan de vergoedingen voor ambtenaren op dienstreis. De bedragen die in het Handboek Loonheffingen 2020 staan wijken echter af (zijn lager) dan de bedragen die in de cao staan. Welke bedragen zijn nu juist? Wat is leidend?

De tekst van Handboek Loonheffingen is juist. Hierin staat welke bedragen je gericht vrijgesteld kunt vergoeden. De bedragen in de cao zijn hoger. Dit betekent dat je het meerdere in de heffing moet betrekken.

Bedragen verblijfkosten

Voor binnenlandse dienstreizen kan de werkgever maximaal de volgende bedragen voor verblijfkosten gericht vrijgesteld vergoeden aan de werknemer:

kleine uitgaven overdag: € 4,69

kleine uitgaven ’s avonds: € 9,38

een ontbijt: € 10,23

een lunch: € 9,56

een avondmaaltijd: € 24,00

logies: € 103,62

Als de werkgever meer vergoedt dan deze bedragen, dan kun je het bovenmatige deel van de vergoeding tot het loon van de werknemer rekenen of als eindheffingsloon aanwijzen

Buitenlandse dienstreizen

De bedragen die gelden voor buitenlandse dienstreizen, vind je in de Tarieflijst verblijfkosten buitenlandse dienstreizen (bijlage 7) op caorijk.nl.

Vergoedingen volgens cao Rijk paragraaf 10.3. Dienstreizen Buitenland voor buitenlandse dienstreizen zijn gericht vrijgesteld. Hierop is één uitzondering: als je de kosten van een overnachting niet aannemelijk kan maken, mag je volgens de betreffende paragraaf een vergoeding van € 11,34 geven. Deze vergoeding is niet gericht vrijgesteld. Je kunt dit loon wel als eindheffingsloon aanwijzen.

Bronnen: Forum Salaris en Handboek Loonheffingen 2020