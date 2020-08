PWC zet paspoppen in tegen ‘ongezellige sfeer’

Elk bedrijf gaat op zijn eigen manier om met de coronacrisis. PWC zet poppen in de koffiecorner om het minder leeg te laten lijken, blijkt uit een reportage in de Volkskrant.

Nog langer thuiswerken

Veel werknemers en werkgevers keken hoopvol naar de datum van 1 september. Zonder echte aanleiding werd gedacht dat we op deze dag na zes maanden thuiswerken weer normaal naar kantoor zouden kunnen komen. Dinsdag maakte premier Rutte aan dit wensdenken een einde. Het is noodzakelijk dat we zoveel mogelijk thuis blijven werken, hield hij Nederland voor. En daarom zullen ook accountantskantoren voor onbepaalde tijd nog leeg en ongezellig blijven.

Van 3000 naar 300

De Volkskrant ging kijken op het Nederlandse hoofdkantoor van PWC in Amsterdam. In de goede oude tijd werkten hier 3000 mensen. Nu wordt de maximale bezetting van 12 procent vaak niet eens gehaald, aldus HR-directeur Olivier van Urk in de Volkskrant, ondanks het feit dat PWC alle voorzorgsmaatregelen ten aanzien van veilig werken heeft genomen. Het betekent dat het immense gebouw bevolkt wordt door zo’n 300 mensen, die zich zoveel mogelijk verspreiden over de leegstaande kamers en alleen als het moet snel door de gangen schieten. Ongezellig, om niet te zeggen ‘unheimisch’, zo blijkt uit de bijgaande foto in de krant.

Paspoppen in maatpak

Dat vonden de PWC’ers kennelijk ook. In de ontvangsthal is de koffiecorner aangekleed met paspoppen om ‘de schijn van levendigheid’ op te houden. Uiteraard zijn de poppen wel in maatpak, want het moet niet té gezellig worden aan de Thomas R. Malthusstraat.

