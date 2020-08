‘Advies Anno Nu richt zich op de ondernemer die het beste uit zichzelf wil halen’, aldus Iris eigenaar van Advies Anno Nu. ‘Voorop staat een héle goede dienstverlening, maar nog belangrijker is dat zowel klant als medewerker het fijn vindt met – en voor- Advies Anno Nu te werken en privé en werk goed kunnen combineren.’

Iris vult aan: ‘Het draait daarbij niet om de cijfers, maar de beleving van de ondernemer. Zij zitten in een ontwikkelingsproces. Dat geldt voor alle ondernemers, van ZZP’er tot MKB’er. Zij hebben allemaal hun eigen behoeften in een bepaald moment van dat het ontwikkelingsproces om de beste versie van zichzelf te worden. Dáár springen wij op in.’

De cijfers als basis voor de dienstverlening

Het draait niet om de cijfers, maar zij vormen wel de basis. Iris heeft geleerd de klant in de cijfers mee te nemen. ’Waar het een klant wellicht niet altijd iets zegt, daar kunnen wij de cijfers in één oogopslag interpreteren. Samen kijken we dan naar welke invloed die cijfers hebben op zijn persoonlijke doelstelling. Advies Anno Nu bekijkt samen met de ondernemer waar hij/zij op wil – of moet- sturen om de beste versie van zichzelf te worden. Ook privé wordt daar in meegenomen, echt op micro-niveau. Via een dashboard op zijn telefoon heeft de klant inzichtelijk hoe hij er voor staat ten opzichte van zijn persoonlijke KPI’s en voor aanvullende informatie kan hij inloggen op het klantportaal. Voor deze dienstverlening betaalt de klant in abonnementsvorm gebaseerd op aantallen facturen per maand.’

Automatiseren voor medewerkers en klanten

De facturen worden verwerkt met DizzyData. ’Omdat de scan en herken module van het boekhoudpakket tekort schoot in de herkenning van facturen hebben wij besloten over te stappen naar DizzyData’, geeft Iris aan. ’Binnen veel administraties worden de boekingen nu vol automatisch verwerkt. Uiteindelijk maakt automatisering het werk gemakkelijker en dat merkt de klant ook. Automatisering betekent meer tijd voor klantcontact.’

Iris voegt daaraan toe: ’Advies Anno Nu staat voor werken in het nu. Dat geldt voor zowel medewerkers als klanten. De oude garde kabbelt wel voort, maar zeker de jonge generatie verwacht meer. Ga je niet mee in digitalisering en automatisering? Dan zal dat leiden tot een leegloop van jouw kantoor. Dus blijf niet hangen in wat altijd heeft gewerkt. Stap over die drempel heen. Kijk bijvoorbeeld naar DizzyData. Het inrichten van een administratie kost misschien 10 minuutjes, maar daarna hebben je medewerkers en klanten er zoveel plezier van!’

